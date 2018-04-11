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ЭВМ, которая весит тонну: в БГУИР открылся музей ретрокомпьютеров

11 апреля 2018 15:06
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Новости Беларуси. В БГУИР открыли первый в Беларуси интерактивный музей ретрокомпьютеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЭВМ, которая весит тонну: в БГУИР открылся музей ретрокомпьютеров-1

Коллекция насчитывает более 500т экспонатов, произведенных во второй половине 20 века. Это механические счетные машинки, калькуляторы, советские и импортные персональные компьютеры, средства хранения данных, игровые приставки.

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ЭВМ, которая весит тонну: в БГУИР открылся музей ретрокомпьютеров-4

К примеру, одна из представленных ЭВМ в буквальном смысле состоит из трех шкафов и весит тонну. Примечательно, что вся техника находится в рабочем состоянии.

ЭВМ, которая весит тонну: в БГУИР открылся музей ретрокомпьютеров-7

Виктор Козуб, организатор музея:
Можно говорить, что это уникально не только в стране, но и в целом в СНГ. Таких аналогов практически не встретите, это гордость нашей коллекции.

ЭВМ, которая весит тонну: в БГУИР открылся музей ретрокомпьютеров-10

Компьютер называется «Немига», такое название не случайно, оно связано с Беларусью. Этот компьютер сделали в БГУИРе, это чуть ли не единственный образец, который остался рабочим с того момента.

Оценить раритеты может каждый. Вход свободный.

ЭВМ, которая весит тонну: в БГУИР открылся музей ретрокомпьютеров-13

ЭВМ, которая весит тонну: в БГУИР открылся музей ретрокомпьютеров-15

# Культура # Фотофакт # Музеи Минска # Виктор Козуб

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