ЭВМ, которая весит тонну: в БГУИР открылся музей ретрокомпьютеров

Новости Беларуси. В БГУИР открыли первый в Беларуси интерактивный музей ретрокомпьютеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В БГУИР открыли первый в Беларуси интерактивный музей ретрокомпьютеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коллекция насчитывает более 500т экспонатов, произведенных во второй половине 20 века. Это механические счетные машинки, калькуляторы, советские и импортные персональные компьютеры, средства хранения данных, игровые приставки.
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К примеру, одна из представленных ЭВМ в буквальном смысле состоит из трех шкафов и весит тонну. Примечательно, что вся техника находится в рабочем состоянии.
Виктор Козуб, организатор музея:
Можно говорить, что это уникально не только в стране, но и в целом в СНГ. Таких аналогов практически не встретите, это гордость нашей коллекции.
Компьютер называется «Немига», такое название не случайно, оно связано с Беларусью. Этот компьютер сделали в БГУИРе, это чуть ли не единственный образец, который остался рабочим с того момента.
Оценить раритеты может каждый. Вход свободный.