ЭВМ, которая весит тонну: в БГУИР открылся музей ретрокомпьютеров

Новости Беларуси. В БГУИР открыли первый в Беларуси интерактивный музей ретрокомпьютеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллекция насчитывает более 500т экспонатов, произведенных во второй половине 20 века. Это механические счетные машинки, калькуляторы, советские и импортные персональные компьютеры, средства хранения данных, игровые приставки. Вступительная кампания-2018. Набор на специальности будет зависеть от потребностей экономики

К примеру, одна из представленных ЭВМ в буквальном смысле состоит из трех шкафов и весит тонну. Примечательно, что вся техника находится в рабочем состоянии.

Виктор Козуб, организатор музея:

Можно говорить, что это уникально не только в стране, но и в целом в СНГ. Таких аналогов практически не встретите, это гордость нашей коллекции.