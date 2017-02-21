Маэстро – человек с изюминкой: юбилей Михаила Финберга

Новости Беларуси. Его называют человеком-оркестром. Народный артист Михаил Финберг 21 февраля отмечает свой юбилей.

Маэстро исполнилось 70.

Творческая работа дирижера отмечена многочисленными наградами. Под руководством «народного» начинали и многие знаменитые артисты.

К тому же в 2017 году 30 лет исполняется и оркестру Финберга: более 300 фестивалей за время существования заслуженного коллектива.

О настоящем мастере своего дела – Михаиле Финберге – в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:

Его имя уже давно стало визитной карточкой Беларуси. Оркестр Финберга гастролирует по всему миру. Без него не обходится ни один важный концерт и фестиваль страны. Сегодня маэстро 70, а его оркестру уже 30.

Он сразу начинает встречу не с поздравлений, а с взмаха дирижерской палочки, как всегда ярко и эмоционально.

Чуть позже добавляет: сегодня собрались чтобы отметить не личный юбилей, а скорее юбилей его оркестра.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси:

Я ганаруся, што маю рацыю паказваць, як трэба рабіць той ці іншы твор. Я вельмі задаволены тым, што мы раскрываем новыя поспехі, якія есць у нашай краіне, у музыцы, у песні, у інструментальнай музыцы. Гэта мой гонар.

Карьера «народного» начиналась в родном Мозыре. Музыкальная школа по классу скрипки, а после – минское училище, Белгосконсерватория и его первый оркестр в цирке.

В 1987 он – художественный руководитель и главный дирижер Государственного оркестра симфонической и эстрадной музыки. Под его руководством начинали известные артисты: Дмитрий Колдун, Бьянка и многие победители Славянского базара в Витебске.

Валерия Грибусова, солистка Заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси»:

Маэстро – человек с изюминкой. Он непростой, очень требовательный, конструктивный. Но лучше на репетиции не опаздывать. Это карается.

Егор Шаранков, солист Заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси»:

Достаточно серьезный, строгий. Лучше не шутить с ним.

А меж тем, Славянку сравнивают и с другим музыкальным событием (только уже в Молодечно) – фестивалем песни и поэзии.

Где тоже, уже по традиции, аккомпанирует оркестр Финберга, а сам дирижер возглавляет жюри. Телеверсии, которые к эфиру подготовил телеканал СТВ, неизменно пользуются популярностью у зрителей.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Гэта той чалавек, якi аддае ўвесь свой час працы, з самага ранку да вечару. Вельми адказны, высокi прафесiянал. Як такога не паважаць, як за такім не сябраваць.

Впрочем, маэстро и его оркестр стояли у истоков знаменитого Базара.