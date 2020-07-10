Руслан Алехно: сегодня самая важная задача каждого из нас, всего белорусского народа – быть едиными

Новости Беларуси. Руслан Алехно рассказал, как относятся к белорусам за рубежом, в чем индивидуальность нашей страны и как оставаться патриотом вдалеке от родины.

Руслан Алехно, певец:

Сегодня самая важная задача, задача каждого из нас, каждого жителя нашей страны, всего белорусского народа – важно быть едиными. Потому что именно от нас самих зависит настоящее и будущее нашей страны. Сегодня любой извне может разорвать ее, а мы должны сохранить ее. То, что наработано годами, что вложено каждым человеком в сельское хозяйство, в здравоохранение, в культуру. Это и есть ценность белорусского народа, это и есть наша душа. «У нас одна страна, одна Родина, и мы должны ее сохранить, мы должны ее сберечь» Белорусский народ – народ, который выстрадал очень много во время Великой Отечественной войны. И разрушить это… Это как репутация, репутация зарабатывается годами, а можно ее потерять за 5 минут. Так и здесь. Сегодняшняя ситуация зависит от каждого человека, от каждого жителя нашей страны. У нас одна страна, одна Родина, и мы должны ее сохранить, мы должны ее сберечь. Это важный и стратегически сильный момент, сильная сторона каждого из нас. Берегите нашу Родину, берегите себя и своих близких. «В деревне попросишь попить – не воду вынесут, а молоко. Может быть, это и есть характер нашей страны»

Отношение к белорусскому народу, к стране ощущается за пределами. У нас гимн нашей страны начинается с каких слов? «Мы, белорусы – мирные люди». И когда ты говоришь, что из Беларуси, сразу – какая у вас страна, какая у вас красивая страна, какой у вас народ! Даже, остановившись, мне кто-то сказал: «В деревне попросишь попить – не воду вынесут, а молоко». Может быть, это и есть характер нашей страны. Индивидуальность нашей страны и заключается в этом. Это и есть ценность, которую мы должны сохранить и сберечь. Даже если ты не знаешь человека, твой сосед или просто незнакомый – он тебе как брат. Это родная душа. «Где, в какой стране можно выйти в 10 часов вечера на улицу, и ты можешь спокойно прогуляться, когда темно?» Нужно сохранить то, что мы имеем. Где, в какой стране можно выйти в 10 часов вечера на улицу, и ты можешь спокойно прогуляться, когда темно. Где это? В Москве я опасаюсь, а здесь я могу выйти. И это не только мое мнение, это мнение многих людей, которые бывали в Беларуси. Мне говорят: «Беларусь особая страна в нашем сердце». «Мы должны помнить о том, кто нас кормит» Мы должны помнить о том, кто нас кормит. И это очень важно. Очень важно иметь стержень и иметь свое мнение, вне зависимости от профессии. Если сейчас у тебя одно мнение, а завтра у тебя мнение другое, то кто ты тогда? Ты личность? На тебя равняются люди, поклонники, кто-то хочет быть похожим на тебя. Нельзя сложить мнение о самом себе и дать себе характеристику, нет! Я всегда говорил: хотите узнать кто такой Руслан Алехно, спросите у народа, у людей, которые приходят на мои концерты, просто даже у людей. «Личность — это человек, который имеет свое мнение и не меняет лошадей на переправе»