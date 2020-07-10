«Возможно, к нам на праздник пожалует любимец женской публики Стас Михайлов». Чем будет удивлять «Купалье» в Александрии?

Новости Беларуси. «Александрия собирает друзей». В выходные, 11-12 июля, фестиваль на берегу Днепра пройдет уже в 11-й раз. Город мастеров, модный показ, выступления конных спортсменов – это лишь некоторые события праздничной программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Купалье» в Александрии стало настоящим культурным брендом Беларуси. Сегодня здесь идут последние приготовления к проведению масштабного праздника. Первым гостей встретит «Александрыйскі кірмаш», где можно будет купить традиционные белорусские сувениры. В целом, будут работать 8 выставочных площадок. Завершается первый фестивальный день «Купалья» в Александрии мощным гала-концертом.

Светлана Ефимук, художественный руководитель Могилёвской областной филармонии:

Атмосфера праздника, желание сюда попасть, наверное, делает чудеса. Можно ожидать гостей из Украины и России. И буквально скоро подтвердится информация и, возможно, к нам на праздник пожалует любимец женской публики Стас Михайлов и также Николай Гнатюк. Надеемся, ждем и верим в то, что их присутствие украсит наш праздник.