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«Возможно, к нам на праздник пожалует любимец женской публики Стас Михайлов». Чем будет удивлять «Купалье» в Александрии?

10 июля 2020 11:57
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Новости Беларуси. «Александрия собирает друзей». В выходные, 11-12 июля, фестиваль на берегу Днепра пройдет уже в 11-й раз. Город мастеров, модный показ, выступления конных спортсменов – это лишь некоторые события праздничной программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Возможно, к нам на праздник пожалует любимец женской публики Стас Михайлов». Чем будет удивлять «Купалье» в Александрии?-1

«Купалье» в Александрии стало настоящим культурным брендом Беларуси. Сегодня здесь идут последние приготовления к проведению масштабного праздника. Первым гостей встретит «Александрыйскі кірмаш», где можно будет купить традиционные белорусские сувениры. В целом, будут работать 8 выставочных площадок. Завершается первый фестивальный день «Купалья» в Александрии мощным гала-концертом.  

«Возможно, к нам на праздник пожалует любимец женской публики Стас Михайлов». Чем будет удивлять «Купалье» в Александрии?-4

Светлана Ефимук, художественный руководитель Могилёвской областной филармонии:
Атмосфера праздника, желание сюда попасть, наверное, делает чудеса. Можно ожидать гостей из Украины и России. И буквально скоро подтвердится информация и, возможно, к нам на праздник пожалует любимец женской публики Стас Михайлов и также Николай Гнатюк. Надеемся, ждем и верим в то, что их присутствие украсит наш праздник.

«Возможно, к нам на праздник пожалует любимец женской публики Стас Михайлов». Чем будет удивлять «Купалье» в Александрии?-7

Какое «Купалье» без венка, который сможет сплести каждый желающий? Ну а ещё авиашоу, традиционный купальский костёр и праздничный фейерверк. Кстати, впервые организуют кемпинг – гости смогут жить в палатке или в домике на колёсах. К празднику «Купалье» в Александрии Белорусская железная дорога пустит 13 дополнительных поездов. 

# Купалье # Культура # Светлана Ефимук # Стас Михайлов # Николай Гнатюк # Фотофакт

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