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Уголок рыбацкой хаты и предметы искусства. К 85-летию Мядельского района открылась тематическая выставка

10 июля 2020 14:14
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Новости Беларуси. В музее Мяделя открылась выставка, посвященная рыбакам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уголок рыбацкой хаты и предметы искусства. К 85-летию Мядельского района открылась тематическая выставка-1

Экспозиция приурочена к 85-летию района (а он известен своими озерами). На выставке вы можете увидеть более 150 экспонатов – фотографии и личные вещи рыбаков.

Уголок рыбацкой хаты и предметы искусства. К 85-летию Мядельского района открылась тематическая выставка-4

Валентина Корзеёнок, научный сотрудник Мядельского музея народной славы:
На выставке создан уголок рыбацкой хаты, который наполнен предметами быта, мебелью, посудой, всевозможными рыболовецкими снастями. Также здесь присутствуют предметы декоративно-прикладного искусства, которые переносят нас в 20-30 годы прошлого столетия.

Уголок рыбацкой хаты и предметы искусства. К 85-летию Мядельского района открылась тематическая выставка-7

Экспозицию можно посмотреть до конца июля. В августе запланирована выставка картин известных уроженцев района.

# Выставки в Беларуси и мире # Культура # Валентина Корзеёнок # Фотофакт

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