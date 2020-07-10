Уголок рыбацкой хаты и предметы искусства. К 85-летию Мядельского района открылась тематическая выставка

Новости Беларуси. В музее Мяделя открылась выставка, посвященная рыбакам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Экспозиция приурочена к 85-летию района (а он известен своими озерами). На выставке вы можете увидеть более 150 экспонатов – фотографии и личные вещи рыбаков.

Валентина Корзеёнок, научный сотрудник Мядельского музея народной славы:

На выставке создан уголок рыбацкой хаты, который наполнен предметами быта, мебелью, посудой, всевозможными рыболовецкими снастями. Также здесь присутствуют предметы декоративно-прикладного искусства, которые переносят нас в 20-30 годы прошлого столетия.