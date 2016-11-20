Рубрика «Напросились» программы «Большой завтрак» в гостях у певицы Влады

Влада, певица:

Очень рада вас видеть у себя в гостях, заходите, не стесняйтесь. С удовольствием покажу и расскажу, как же я живу.

Здесь у нас гостевая зона, здесь мы принимаем гостей, проводим время с ними, и маленькие гости любят кататься с горки в этом домике.

У нас очень красивый потолок. Все знают и любят натяжные потолки, но это авторская идея моего супруга. Он долго искал компанию, которая сможет эту идею реализовать, потому что это не просто короб, а натяжной потолок.

Квартира певицы Влады интересна своей планировкой. А дело в том, что Влада с супругом две двухкомнатные квартиры объединили в одну. Отсюда внушительные квадратные метры, которые разделены на зоны. Выбор кухни был особенно важен для хозяйственной Влады. Главными критериями были практичность, безопасность и эстетика, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Влада, певица:

Все, кто приходит в гости, сразу спрашивают, где холодильник. Он здесь спрятан. В нем, слава богу, мышь не повесилась, поэтому могу распахнуть для телезрителей дверцу и показать, что я девушка хозяйственная. Там есть сковородки, кастрюльки и прочее. А под холодильником, как думаете, что у нас? Морозильная камера? Нет. Там посудомоечная машина. Это тоже авторская идея моего супруга. Он человек довольно креативный.

И отдельно стоит рассказать о моем духовом шкафчике. Это два в одном: духовой шкаф и микроволновая печь. Я девушка хозяйственная и мне важно, чтобы было много места для моих ложечек и вилочек, всяких кастрюлек. И чтобы можно было крупы разместить, детское питание, запасы. Я же девушка хозяйственная. Если масла, то три бутылки. Если крупы, то несколько пакетов, поэтому важно было для меня сэкономить место.

При обсуждении цветовой гаммы интерьера супруг Влады настаивал на песочно-бежевых тонах, а Влада же, напротив, любит играть на контрастах. Нашелся компромисс в виде ярких акцентов.

Влада, певица:

В столовой появляются такие яркие моменты: салфетки на столах, отделка зеркалами. Дизайнеры нам предложили разместить фрески. Вообще, у нас три фрески в квартире и везде тема Венеции. А еще есть электрокамин. Мы даже вводим такую традицию: Иларии читаем сказки здесь.

А теперь зайдем в комнату к моей Ларочке, моей маленькой принцессе. Вот такая у нее комната - вся в розовых тонах. А какая еще может быть у девочки? Все, что тут есть, это комод и шкаф, все остальное потом появится.

А личный уголок певицы – это спальня. Внимание сразу привлекает зеркальный потолок графитового цвета. Но Влада позаботилась не только о внешней оболочке спальни, но и о духовной составляющей комнаты.

Влада, певица:

Специалист-астролог пришла, посмотрела и сказала, что с точки зрения семейной энергии все сделано правильно. Кровать, кстати, не должна быть возле выхода. На заметку для всех, чтобы энергия не выходила. И самый главный вопрос: сейчас очень модно, чтобы вмонтировано было зеркало в кровать. Боже мой, она мне сказала, что этого делать ни в коем случае нельзя, потому что тогда в паре может появиться кто-то третий.

И мой супербольшой шкаф, где хранятся все мои костюмы: и концертные, и повседневные. Недавно у меня была радость – появилось зеркало здесь, до недавнего времени было только в прихожей. И было безумно неудобно одеваться здесь и бегать смотреться в зеркало в гостиную через всю квартиру, возвращаться обратно.

Еще есть много дизайнерских идей, которые в ближайшее время реализуются и создадут уют в этой квартире. А мы сегодня были в гостях у певицы, заботливой мамы и радушной хозяйки Влады.