В Берёзе открыли новый Дом культуры: 4 народных коллектива и 28 творческих клубов обрели второй дом

Новости Беларуси Новый Дом культуры открылся в городе Берёза Брестской области. Строительство полностью финансировалось областным бюджетом. А это более 7 миллионов рублей.

Теперь здесь разместятся хореографические и театральные студии, вокальные и хоровые коллективы.

Дом культуры оснащен современным звуковым и световым оборудованием. Это достойная площадка для проведения мероприятий самого высокого уровня. С этого дня музыка березовских ансамблей зазвучит по-новому –

более живо и с настроением.

Духовому народному в 2016 году уже полвека, но

в таких комфортных условиях коллектив, по признанию самих музыкантов, еще

не играл.

Александр Киселевич, руководитель духового народного оркестра

За кадром:

Приобретены новые инструменты, новое оборудование. Это, конечно, делает большой стимул для повышения уровня, качества исполнения духовой музыки.

4 народных коллектива и 28 творческих клубов теперь могут

именно похвастаться своим вторым домом.

Елена Говин, руководитель народного ансамбля народной песни:

26 лет мы работаем в старом здании. И у нас всегда не хватало помещений, потому что коллективов много, мы стеснялись, теснились. А сейчас нам дали огромный кабинет, купили новый инструмент, у нас новые костюмы.

Новоселью рад и Березовский клуб ветеранов. На днях выступали для единственной жительницы деревни Черняково.

Сегодня же имеют возможность собрать целый концертный зал.

Екатерина Шешко, руководитель народного клуба ветеранов:

Безусловно, не были такие условия, которые мы получили сейчас. Эту красоту, эту благодать, это тепло. Поэтому у нас замечательное настроение. Мы пришли сегодня с таким воодушевлением.

Концертный, выставочный конференц-залы и сразу несколько помещений для регистрации браков –

функционал нового Дворца культуры на самом деле огромен.

Не только внешней оболочкой, но и внутренним оснащением.



Татьяна Демидович, директор Березовского Дворца культуры:

Я думаю, будет очень рада и наша молодежь. Потому что будет и дискозал. Потому что до этой поры мы пользовались одновременно концертным залом, ну а вечером это была и дискотека. А сейчас современный, со светомузыкой, с дыммашиной, со спецэффектами дискозал. Молодежь уже ждет.

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:

Этот объект недешево обошелся нашему бюджету. Мы закладывали в бюджет и Березовского района, и в областном бюджете средства. Более 70 миллиардов неденоминированных рублей вложено в этот объект.

Открытие целого Дворца в Год культуры – это только первый шаг к преображению центра Березы.

В ближайшей перспективе продолжение благоустройства – строительство стоянки, перекидного мостика и новый облик

парка, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.