Финал детского «Евровидение-2016» пройдет 20 ноября на Мальте: от Беларуси выступит Александр Миненок

Новости Беларуси. Победитель детского «Евровидения-2016» станет известен этим вечером. Финал XIV международного конкурса песни состоится 20 ноября в столице Мальты городе Валетта. Белорусский конкурсант Александр Миненок за первое место будет бороться с песней «Музыка моих побед».

Всего в песенном состязании в этом году участвует 17 стран. Уже во второй раз к европейцам подключилась и Австралия. Вернуться на сцену после 12-летнего перерыва также решили и поляки.

Беларусь же традиционно не упускает возможности продемонстрировать миру свои таланты. Наш юный поп-музыкант Александр Миненок в музыке не новичок. Вокал, аккордеон, фортепиано. Мальчик не только пишет музыку, но и движется с нею в такт: уже не один год он входит в состав артистов шоу-балета «Сенсация». Кстати, ребята из этого танцевального коллектива выступят на сцене вместе с Сашей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему Сашу называют Джастином Бибером? Здесь подробности.

Александр Миненок, представитель Беларуси на детском конкурсе песни «Евровидение-2016»:

Главное – справиться с дыханием. Потому что в номере очень много чего сделано: танец, вокал, гироскодер. А если все это соединить, будет очень сильно задыхаться голос.

У нас каждый день, с утра до вечера, проходят репетиции. Только сегодня у нас возможность не заниматься вокалом и танцами, чтобы выступить. Большая честь представлять Беларусь на этом шикарном конкурсе. Я даже не могу передать это словами.