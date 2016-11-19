На реализацию творческих проектов из фонда Президента Беларуси будет выделено более 500 тысяч рублей

Новости Беларуси. Учреждениям культуры из фонда Президента Беларуси выделят более 500 тысяч рублей на творческие проекты. В списке финансовой поддержки – шесть получателей.

Среди них Полоцкий историко-культурный музей-заповедник, Витебский центр современного искусства, Государственный ансамбль танца, киностудия «Беларусьфильм».

Метры бархата, меховые воротники и россыпь камней очень похожих на драгоценные. И не только по внешнему виду. Каждый костюм создан по эксклюзивным эскизам и сшит в долг.

Оплатить который и помогут выделенные средства.

Валентин Дудкевич, художественный руководитель Государственного ансамбля танца:

Работать надо современно, с современным звуком, с современной поддержкой изобразительной. Это все очень дорого. Чтобы показать нашему белорусскому зрителю не суррогат какой-то, а показать все стопроцентно.

Шаг за шагом, а точнее фрагмент за фрагментом идет уже совсем не игровой, а реставрационный процесс. Со стен полоцкой Спасо-Преображенской церкви уникальную масляную живопись XIX века переносят в Художественную галерею.

Здесь финансирование поможет восстановить 20 композиций.

По особым технологиям реставраторы снимают слои масляных росписей. Но это лишь первый этап. До того как их обличат в специальные шкафы, пройдет еще не один месяц.

Путь не менее длинный – из архивных залов до экранов проходит и старая кинолента.

Пленки с белорусскими фильмами хранятся в Москве, там же их и оцифруют.

И только потом их передадут, а точнее продадут нашей стране. За возвращение золотой коллекции Национальной киностудии «Беларусьфильм» и заплатить из выделенных средств придется по-царски.

И, как итог, в белорусский кинопрокат вернется 5 лент,

которые, если и не соберут полных залов, как зарубежные блокбастеры, то обязательно сохранят память для будущих поколений.

Игорь Поршнев, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

В республике каждый год выделяются средства на приобретение первоклассного новейшего оборудования, для того чтобы можно было это осуществить. Поэтому у нас сейчас и монтажное оборудование первоклассное, мирового уровня. В Лос-Анджелесе такое же оборудование как здесь. Должны мы свою историю беречь знать, смотреть.

Из фонда Президента Республики Беларусь на финансирование творческих проектов выделят 500 тысяч рублей. Это примерная стоимость двух трехкомнатных квартир в новостройках столицы. И эта же сумма поможет шести различным проектам в очередной раз напомнить мировому культурному пространству,

что Беларусь смогла сохранить свою историю и самобытность,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.