Роман Заслонов, художник с мировым именем и белорусскими корнями, впервые презентовал свою выставку в Минске

Новости Беларуси. Художник с мировым именем и белорусскими корнями. Внук легендарного партизана, выпускник Белорусской академии искусств Роман Заслонов 3 декабря в Минске презентует свою выставку. В столицу мастер привез более 40 картин, в центре которых только женщина.

40 лет назад они вместе играли в футбол и ходили в одну школу. Случайная встреча в художественной мастерской свела когда-то двух закадычных друзей – теперь известного живописца Романа Заслонова и телеоператора СТВ, своего рода тоже художника, Павла Хатько. По словам моего коллеги, Роман всегда позитивно смотрел на жизнь. Возможно, именно поэтому его картины узнаваемы своей яркой цветовой гаммой.

Роман Заслонов, художник:

Самое главное для меня – это попытка сгармонировать очень яркие насыщенные цвета, которые на самом деле сгармонировать не так просто. Яркий цвет призван приподнять человека над его повседневностью.

Несмотря на то, что сейчас Роман живет в пригороде Парижа, гостем в белорусской столице его не назовешь. Именно в этой мастерской в Минске создавались его шедевры, в центре которых всегда женщина. Его полотна – по сути, гимн рыжеволосой королеве. Всегда в пышном платье «в пол» и яркими принтами.

Роман Заслонов, художник:

Кто моя муза – белоруска или француженка? Это очень сложный вопрос, потому что она, наверное, ни то, ни другое. Хотя в ней есть черты, конечно же, женщин, виденных и там, и здесь.

Этот визит в Минск для Романа Заслонова особенный. Сегодня его работы впервые увидит белорусский зритель. В экспозиции более 30 картин, каждую из которых автор монтировал лично.

А вот холст с актуальным названием «Лето зимой» – один из центральных. Ярко-алый, белоснежный, зеленый. В картине художник совместил, казалось бы, несочетаемое.

Роман Заслонов, художник:

Здесь очень четко прослеживается центральная фигура женская. Мужчины, которые обслуживают ее, по краям кулисы. Играет с марионетками. Искать какую-то очень глубокую подоплеку не приходится – работа говорит обо всем сама.

Сюрреализм, фантастика, неоромантизм и театр. Заслонову в своих картинах удалось синтезировать самые разные направления. За неподражаемую живопись он мгновенно завоевал призвание мировой публики. Его работы выставлялись в лучших залах Америки, Испании, Германии, Швейцарии и Франции.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, в Королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству:

Сёння ёсць шмат мастакоў, якія праслаўляюць Беларусь і беларускую культуру ў свеце. І мы павінны таксама аддаваць ім павагу і пашану. Усё гэта разам стварае залаты пласт, залаты фонд беларускай культуры, беларускага мастацтва.

Минская выставка далеко не первая в карьере Романа Заслонова. Но она № 1 в его личном списке, ведь это рандеву с его родным зрителем. Поддержать нашего героя в эту волнительную минуту приехал и друг детства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.