Джаз и даже хип-хоп на арфе. В БГАМ показали новый инструмент и провели мастер-класс от виртуоза с мировым именем

Новости Беларуси. О том, что мечты под Новый год точно сбываются, теперь знают воспитанники Белорусской академии музыки. В канун праздников в инструментальном полку прибавление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Электроакустическая арфа – подарок от деятелей культуры Украины, которые в 2018 году организовывали Дни культуры этой страны в Беларуси, они прошли блестяще.

Cегодня всю палитру возможностей музыкального инструмента на большой сцене Академии продемонстрировала преподаватель музыкальной королевской консерватории Шотландии. Алина Бжезинская во время мастер-класса исполнила композиции XX и XXI веков, джаз и даже хип-хоп на арфе. Анастасия Ярощик-Корниенко присоединилась к мастер-классу

Новую арфу-француженку привезли утром. Еще не звучала, но ее уже называют «наша маленькая красавица и надежда». Инструмент может звучать, как целый оркестр.





Вероника Грабовская, преподаватель гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:

Она может быть и акустической, и электроарфой. Такого класса инструмент дает возможность играть на большой сцене, показывать прекрасный звук этого инструмента.

Подарок накануне передали во Дворце Независимости. Знак благодарности украинских меценатов за умение беречь традиции свои и других стран, а также развивать и открывать молодые таланты.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У нас очень много творческой молодежи, которая поддерживается Президентом. Вы знаете, какое внимание Александр Григорьевич уделяет развитию культуры, особенно культурным связям между нашими странами, между Украиной и Беларусью. Особо, признаются гости, запали в сердце Дни культуры Украины в Беларуси. Тот самый эффект элегантной дипломатии.

Помочь раскрыть юные таланты. Арфу передали в дар Белорусской академии музыки в канун Нового года Еще мгновение – и звуки новой арфы наполняют большой зал Академии музыки необыкновенным звучанием.

Такой арфы в Беларуси еще не было. Новинка от известного французского производителя: деревянная основа – красное дерево. Струны прикреплены по специальной технологии, которая сделала инструмент в разы легче своих предшественниц: 35 против 45 килограммов. И самое главное – электронная изюминка внутри. Как совладать со всей этой мощью, учащимся академии показала уроженка Украины, ныне преподаватель Королевской консерватории Шотландии Алина Бжезинская.

Алина Бжезинская, преподаватель арфового искусства Шотландской Королевской консерватории:

Можно использовать педали и всякие акустические эффекты. Можно повторять тот же материал и импровизировать на нем. Это, мне кажется, самое интересное для молодежи. Новые технологии позволяют арфе быть в музыкальном тренде. Алина Бжезинская с лёгкостью исполняет джаз. А как насчет волны хип-хопа?

Мы, конечно, тоже не упустили возможности прикоснуться к миру современного искусства.





В целом, этот год в Академии музыки знаковый. Литавры, аккордеон, контрабас именитых иностранных производителей, практически ручной работы. Почти 90 новичков в музыкальном строю.

В рамках программы «Музыкальные инструменты» идет переоснащение учебных заведений. Обеспечить образовательный процесс инструментами должного уровня – инициатива и поручение главы государства. Задача – раскрыть юные таланты и помочь им пробиться на большую сцену.





Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

О пианино «Беларусь» мы говорили очень много. Этих инструментов более полутора тысяч поставлено в учреждения культуры и образования нашей страны. Еще более 2 тысяч музыкальных инструментов были полностью отремонтированы, приведены в надлежащее состояние.

Екатерина Дулова, ректор Белорусской академии музыки:

В истории этого вуза такого оснащения, такого вклада в инструментальную базу не было никогда. Для нас это не только предмет гордости, это невероятная радость.

Студенты академии ежегодно завоевывают престижные награды на международных конкурсах. Альбина еще в 6 лет впервые познакомилась с арфой. Сегодня буквально дышит в унисон с инструментом. Теперь возможностей раскрыть себя еще больше.

Альбина Иванова, учащаяся гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:

Очень хочется на каком-нибудь большом концерте что-то исполнить. Именно на этой арфе.



