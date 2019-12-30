Помочь раскрыть юные таланты. Арфу передали в дар Белорусской академии музыки в канун Нового года

Новости Беларуси. О том, что мечты сбываются под Новый год, теперь точно знают учащиеся Белорусской академии музыки. В канун праздников в их инструментальном полку прибавление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Электроакустическая арфа – подарок меценатов из Украины: композитора Виктории Кохан и заслуженного деятеля искусств Романа Недзельского. Накануне инструмент передали в дар во Дворце Независимости.

А сегодня на большой сцене академии все возможности арфы продемонстрировала музыкальный виртуоз с мировым именем, уроженка Украины, а ныне преподаватель Королевской консерватории в Шотландии. Алина Бжезинская во время мастер-класса исполнила композиции XX и XXI веков, джаз и даже хип-хоп.

Анастасия Уварова, учащаяся гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:

Для меня сегодня было очень неожиданным то, что я буду импровизировать на сцене. Если дома импровизировать – это чуть-чуть и редко, а тут на сцене, с такой великолепной арфисткой. Это большой опыт.

Роман Недзельский, заслуженный деятель искусств Украины:

Я под впечатлением от проведения Дней украинской культуры в Республике Беларусь. Я сам увидел, какое большое внимание уделяется музыкальному образованию в Беларуси, вообще деятельность работников культуры и искусства именно в Беларуси. Я думаю, что мы нашими усилиями совместными сможем немножко расширить географию музыкального искусства – не только Беларуси, а чтобы вся Европа, весь мир знали, какие большие таланты живут в Беларуси. Это действительно искренно, от души.