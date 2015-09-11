Родственные связи Минска. Самые яркие города-побратимы

Из Бонна - трамваи, из Киева - маршрутки. Из города Ноттингема - вертикальное озеленение. Минск славится родственными связями. В День рождения именинника, познакомимся с самыми яркими гродами-побратимами.

Сегодня у нашей столицы более 20 родных братьев по всему миру. История международной дружбы началась ещё в 1957 году с английского города - Ноттингема, родины легендарного Робин Гуда. Знаменитый замок-музей и Шервудский лес, в котором жил благородный разбойник, - одни из главных достопримечательностей британского брата. А вот прописку Минска можно найти на Старорыночной площади шестиметровый купол Ноттенгемской ратуши. Здесь размещается символичная табличка побратимства.

Архитектурным ансамблем Ноттенгена можно изучать мировую архитектуру и вдохновляться ландшафтным дизайном великолепных парков. Именно там наши специалисты позаимствовали идею вертикального озеленения для Минска.

Замечательный Сендайский сквер вблизи музыкального театра. Здесь можно насладиться не только ароматом сакуры в теплое время года, прогуляться по бамбуковому мостику, но даже сверить часы не только по нашему, но и по Японскому времени.

Город лесов, окруженный тихим океаном, утопающий в зелёных парках - всё это прекрасный мегаполис - Сендай. Минск дружит с ним уже более 40 лет и славится совместными успешными проектами по культуре, экономике и образованию. После аварии на Чернобыльской АЭС жители Сендая активно оказывали помощь, а когда в Японии случилось крупное землетрясение, и часть Сендая пострадала, минчане приходили в этот сквер и ставили свечи.

Японский побратим знают как один из ведущих городов науки и техники. Здесь действует много исследовательских институтов и также происходит обмен с нашими специалистами.

Примечательно, что по Сендаю курсирует автобус, который оформлен видами нашей столицы. В нём можно получить информацию о Минске.

Как и наша столица, календарь Сендая наполнен культурными праздниками: фестиваль уличного джаза и фестиваль Танабата - фестиваль традиционных украшений из японской бумаги. Ежегодно столичные спортсмены принимают участие в массовом полумарафоне и всегда занимают призовые места среди других городов партнёров.

К Дню города к 20 городам-побратимам Минска присоединится ещё один. 11 сентября будет подписано соглашение о побратимстве с городом Тбилиси.