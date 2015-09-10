Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка» открылся в Могилёве

В «Анимаёвке» впервые примут участие мультипликаторы Австралии, Греции, Израиля, Мексики, Румынии, Южной Кореи и Японии. Всего заявки поступили из 40 стран мира. Помимо конкурсных показов, на фестивале пройдут творческие встречи с известными режиссерами, тематические выставки и театрализованные представления.
Главными героями, конечно же, будут дети. По традиции они примут участие в конкурсах «Я не волшебник, я только учусь» и «Мой любимый мультфильм».
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» - Надежда Славова, директор Международного фестиваля анимационных фильмов "Золотой Кукер" , Рамаль Усманов, директор ТО «Animator-PRO», обладатель Гран-при «Анимаевка-2014» и Игорь Геннадьевич Галиновский - директор студии анимационных фильмов РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм».