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Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка» открылся в Могилёве

10 сентября 2015 08:41
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В «Анимаёвке» впервые примут участие мультипликаторы Австралии, Греции, Израиля, Мексики, Румынии, Южной Кореи и Японии. Всего заявки поступили из 40 стран мира. Помимо конкурсных показов, на фестивале пройдут творческие встречи с известными режиссерами, тематические выставки и театрализованные представления.

Главными героями, конечно же, будут дети. По традиции они примут участие в конкурсах «Я не волшебник, я только учусь» и «Мой любимый мультфильм».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» - Надежда Славова,  директор Международного фестиваля анимационных фильмов "Золотой Кукер" , Рамаль Усманов,  директор ТО «Animator-PRO», обладатель Гран-при «Анимаевка-2014» и Игорь Геннадьевич Галиновский - директор студии анимационных фильмов РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм». 

 

# Культура # Мультфильмы # Фотофакт # Надежда Славова # Рамаль Усманов # Игорь Галиновский

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