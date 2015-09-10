Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка» открылся в Могилёве

«Супермодель мира-2006» Екатерина Доманькова: Я видела за границей много плохих примеров, когда белорусы говорят, что они из России

<p>Мне было 22 года. Пик моей карьеры – это, конечно, сотрудничество с «Victoria`s Secret». Он прошел. Почему я уехала из Америки? Я на тот момент поставила себе другие приоритеты, цели. В основном рынок, на котором я была задействована, это была Америка, а летать в Америку очень далеко, и нужно проводить там как минимум несколько дней. С полетами это занимает чуть ли не неделю. Я уже решила, что это остается красивой страницей в моей биографии, переворачиваю новую и начинаю воспитывать дочку.</p>