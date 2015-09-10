Фестиваль «Анимаёвка» открылся в Могилёве 10 сентября

Новости Беларуси. Праздник мультфильмов 10 сентября открылся в Могилёве. На традиционный фестиваль анимации в этом году представлено рекордное количество работ. 43 страны и более 200 картин, где в красках оживает жизнь, оценит жюри.

В программе фестиваля «Анимаёвка» – кинопоказы, творческие встречи с известными режиссерами и мастер-классы от них. Конкурсы, тематические выставки и театрализованные представления ожидают детей, основных ценителей и зрителей мультиков.

Збигнев Жмудски, художник-аниматор (Польша):

Прекрасный фестиваль. Это взрослый фестиваль, потому что ему 18 лет. Взрослый, но молодой – душа молодая.