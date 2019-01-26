Роботы танцуют и шутят. В Минске открылась выставка «Робополис»

Новости Беларуси. В Минске открылась всемирно известная выставка «Робополис», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше 50 умных машин привезли в Беларусь из разных уголков света. Они играют, танцуют и общаются с посетителями.

На одном технологическом пространстве в торгово-развлекательном центре «Титан» – интерактивный театр роботов, площадки виртуальной реальности, шоу молний и различные мастер-классы. На всё про всё – целый день с десяти утра до десяти вечера.

Оригинальные в своём роде разработки представили инженеры из России, Китая, Австралии, Канады. Уже в первый день выставки с самыми последними технологиями на планете познакомились сотни детей и взрослых.

Алексей Пащенко, организатор выставки «Робополис»:

В зоне «Хромакей» можно зайти в зону, где снят любой фильм, допустим, и вы окажетесь в любой другой стране, какой захотите. Есть ряд файлов, в которые вы попадаете и можете посмотреть на себя во Франции либо в Египте, где находятся пирамиды Хеопса.