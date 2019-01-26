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Роботы танцуют и шутят. В Минске открылась выставка «Робополис»

26 января 2019 18:22
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Новости Беларуси. В Минске открылась всемирно известная выставка «Робополис», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше 50 умных машин привезли в Беларусь из разных уголков света. Они играют, танцуют и общаются с посетителями.

Роботы танцуют и шутят. В Минске открылась выставка «Робополис»-1

На одном технологическом пространстве в торгово-развлекательном центре «Титан» – интерактивный театр роботов, площадки виртуальной реальности, шоу молний и различные мастер-классы. На всё про всё – целый день с десяти утра до десяти вечера.

Роботы танцуют и шутят. В Минске открылась выставка «Робополис»-4

Оригинальные в своём роде разработки представили инженеры из России, Китая, Австралии, Канады. Уже в первый день выставки с самыми последними технологиями на планете познакомились сотни детей и взрослых.

Роботы танцуют и шутят. В Минске открылась выставка «Робополис»-7

Алексей Пащенко, организатор выставки «Робополис»:
В зоне «Хромакей» можно зайти в зону, где снят любой фильм, допустим, и вы окажетесь в любой другой стране, какой захотите. Есть ряд файлов, в которые вы попадаете и можете посмотреть на себя во Франции либо в Египте, где находятся пирамиды Хеопса.

Роботы танцуют и шутят. В Минске открылась выставка «Робополис»-10

У героев выставки ещё и отличное чувство юмора. Роботы Валера и Борис своими шутками обеспечат вам заряд хорошего настроения. Познакомиться с умными устройствами можно до 10 марта.

# Наука # Культура # Алексей Пащенко # Фотофакт

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