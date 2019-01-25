Метеориты, «роза» весом в полтонны и редчайшие чароиты. А ещё – мамонты. Экскурсия по Музею землеведения БГУ

Изумруды, алмазы, бриллианты – далеко не полный список того, что можно увидеть, попав в эту каменную сказку. Музей землеведения географического факультета БГУ – удивительный мир, где живут молчаливые свидетели прошлых геологических эпох. Свыше 25 тысяч уникальных экспонатов, среди которых настоящий эксклюзив.

Дмитрий Иванов, доктор наук, профессор:

Это нижняя челюсть носорога, который являлся современником мамонта. Он представляет мамонтовую фауну. Она почернела от возраста, такая фауна исчезла, как минимум 10 тысяч лет тому назад. Возраст этих остатков может быть датирован в интервале от 100 до 10 тысяч лет.

Черепа мамонта, дикой лошади, овцебыка, останки пещерного медведя и широкорогого оленя. А также уникальный бивень мастодонта.

Дмитрий Иванов:

Если учесть, что мастодонты существовали в неогене, то где-то в районе 20-25 лет тому назад. Это достаточно древний экспонат, но на территории Беларуси таких нет, потому что у нас более древние неогеновые отложения перекрыты мощным ледниковым слоем.

А вот и фрагмент крохотного мамонтёнка. По версии учёных, погиб он неестественной смертью, когда ему было всего несколько месяцев. Нельзя и пройти мимо останков взрослого самца мамонта: их внушительные размеры вас точно поразят. Дмитрий Иванов:

Зуб с верхней челюсти он более крупный, а с нижней челюсти такая же жевательная поверхность, но они более мелкие. Это один зуб мамонта, до 10 кг доходит.

Палеонтологическая коллекция находится в самом сердце царства самоцветов. Тут лазуриты, топазы, гранаты. Изумруды, малахиты, нефриты, майская зелень которых обладает успокаивающим действием.

Тепло солнечного янтаря, который также благотворно влияет на работу нервной системы и обладает бактерицидными свойствами.

Валентина Смолякова, заведующая Музеем землеведения БГУ:

Хочется отметить коллекцию сибирских самоцветов. У нас имеются нефриты, чароиты, которые практически исчезают, потому что месторождение небольшое. Огромная часть музейной экспозиции – дары различных организаций, преподавателей и студентов, привезённые со всех уголков земного шара. Но есть и отечественные, например, богатейшая коллекция фантазийных кремней мезозойского периода, найденных в меловых отложениях в районе Волковыска.

Удивляет и коллекция метеоритов из Беларуси, России, Австралии и Африки.

Валентина Смолякова:

Ещё одна коллекция появилась – это гипс, но какие розы из гипса! Растут они только в самых больших пустынях. Это пустыня Сахара.

У нас есть кристалл полтонны весом, и не один, а у нас целая семья!

А самое драгоценное и ценное, самое красивое – это аметисты, сиреневые кварцы. У нас из Бразилии привезли, подарена коллекция целая, будем говорить, семья.