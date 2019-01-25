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Фестиваль ледяных и снежных скульптур стартует в Ботаническом саду

25 января 2019 21:19
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Новости Беларуси. На площадке рядом с оранжереей трудятся белорусские мастера и студенты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Фестиваль ледяных и снежных скульптур стартует в Ботаническом саду -1

На конкурсе они представят 18 композиций. Половина скульптур выполнена из снега, еще половина – изо льда (который, к слову, привозят с водохранилища Дрозды).

Фестиваль ледяных и снежных скульптур стартует в Ботаническом саду -4

Откроется фестиваль 26 января в обед и продлится до 3 февраля.

Фестиваль ледяных и снежных скульптур стартует в Ботаническом саду -7

Фестиваль ледяных и снежных скульптур стартует в Ботаническом саду -9

Александра Рыбалко, студентка Белорусской государственной академии искусств:
У нас богиня весны – Лиля. Она запускает ласточку, чтобы поскорее наступила весна.

Фестиваль ледяных и снежных скульптур стартует в Ботаническом саду -12

Фестиваль ледяных и снежных скульптур стартует в Ботаническом саду -14

Александр Соколов, скульптор:
Мы из ледяных блоков собираем нужную нам конструкцию. Дальше вырезаем. Сначала грубо – бензопилой. После более мелким инструментом.

Фестиваль ледяных и снежных скульптур стартует в Ботаническом саду -17

# Выставки в Минске # Культура # Александр Соколов # Фотофакт

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