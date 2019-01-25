Фестиваль ледяных и снежных скульптур стартует в Ботаническом саду

Новости Беларуси. На площадке рядом с оранжереей трудятся белорусские мастера и студенты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На площадке рядом с оранжереей трудятся белорусские мастера и студенты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На конкурсе они представят 18 композиций. Половина скульптур выполнена из снега, еще половина – изо льда (который, к слову, привозят с водохранилища Дрозды).
Откроется фестиваль 26 января в обед и продлится до 3 февраля.
Александра Рыбалко, студентка Белорусской государственной академии искусств:
У нас богиня весны – Лиля. Она запускает ласточку, чтобы поскорее наступила весна.
Александр Соколов, скульптор:
Мы из ледяных блоков собираем нужную нам конструкцию. Дальше вырезаем. Сначала грубо – бензопилой. После более мелким инструментом.