Искусство каллиграфии и оригами. Китайский праздник весны прошёл в Минске

Новости Беларуси. Китайский праздник весны можно было посетить 24 января в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Прошло мероприятие традиционно на базе Минского государственного Дворца детей и молодежи, а приурочено оно к празднованию Китайского Нового года. Это событие в Поднебесной символизирует начало новой жизни. Среди гостей: официальные лица и дети, желающие приобщиться к китайской культуре.

Виталий Пригодич, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома

Если говорить о взаимоотношениях с Китайской Республикой, то что происходит в наших отношениях между странами, то примеры такого взаимодействия наиболее интересны и замечательны. Детки начиная с самого малого возраста уже окунаются в культуру того или иного народа.