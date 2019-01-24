Искусство каллиграфии и оригами. Китайский праздник весны прошёл в Минске

Новости Беларуси. Китайский праздник весны можно было посетить 24 января в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Китайский праздник весны можно было посетить 24 января в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Прошло мероприятие традиционно на базе Минского государственного Дворца детей и молодежи, а приурочено оно к празднованию Китайского Нового года. Это событие в Поднебесной символизирует начало новой жизни. Среди гостей: официальные лица и дети, желающие приобщиться к китайской культуре.
Виталий Пригодич, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома
Если говорить о взаимоотношениях с Китайской Республикой, то что происходит в наших отношениях между странами, то примеры такого взаимодействия наиболее интересны и замечательны. Детки начиная с самого малого возраста уже окунаются в культуру того или иного народа.
Гости праздника смогли поучаствовать в различных мастер-классах. Например, сделать узел-талисман на удачу, попробовать свои способности в китайской каллиграфии и оригами. Нашла своё место на празднике и фотовыставка. А любители активного отдыха смогли попробовать танцы с веерами и приёмы дзюдо.
Луо Чжань Хои, временный поверенный посольства КНР в Республике Беларусь:
Каждый раз у нас новый формат. На этот раз приехал наш оперный коллектив, исполняют не только традиционные китайские песни, но и популярные итальянские, зарубежные песни.
Мероприятие проходит в Минске уже пятый раз и является ярким отражением традиционной китайской культуры для детей и взрослых.