Ревва о Пирожкове: «Любая женщина в России, Беларуси, Украине обожает такого мужчину»

Шоумен, актёр, телеведущий, певец Александр Ревва в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Давайте припомним: где Вы увидели самого смешного альфа-самца? Ну, который Вас, действительно, впечатлил? Чтоб настолько так выдать такую сатиру на него.

Александр Ревва:

Я их видел постоянно. Первого я увидел тогда ещё в тренажёрном зале, а сейчас это называется фитнесс-зал.

Это был фитнесс-инструктор, который подошёл и сказал: «Послушай, парень…»

А я ещё пришёл тогда в новый зал, он подошёл ко мне и говорит: «Послушай, ты хочешь иметь банки, как у меня? Обращайся. Я помогу тебе». Ну, в общем…

Он знает, может быть, его Артур, кстати, звали?

Александр Ревва:

Звали его не Артур, но я потом подумал, почему бы не сделать такой образ? Такой собирательный, такой, знаете, целый мощный образ человека, который просто кайфует, просто наслаждается собой, в первую очередь.