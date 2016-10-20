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Ревва о Пирожкове: «Любая женщина в России, Беларуси, Украине обожает такого мужчину»

20 октября 2016 20:06
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Шоумен, актёр, телеведущий, певец Александр Ревва в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Давайте припомним: где  Вы увидели самого смешного альфа-самца? Ну, который Вас, действительно, впечатлил? Чтоб настолько так выдать такую сатиру на него.

Александр Ревва:
Я их видел постоянно. Первого я увидел тогда ещё в тренажёрном зале, а сейчас это называется фитнесс-зал.

Это был фитнесс-инструктор, который подошёл и сказал: «Послушай, парень…»

А я ещё пришёл тогда в новый зал, он подошёл ко мне и говорит: «Послушай, ты хочешь иметь банки, как у меня? Обращайся. Я помогу тебе». Ну, в общем…

Он знает, может быть, его Артур, кстати, звали?

Александр Ревва:
Звали его не Артур, но я потом подумал, почему бы не сделать такой образ? Такой собирательный, такой, знаете, целый мощный образ человека, который просто кайфует, просто наслаждается собой, в первую очередь.

Ревва о Пирожкове: «Любая женщина в России, Беларуси, Украине обожает такого мужчину»-1

Ревва о Пирожкове: «Любая женщина в России, Беларуси, Украине обожает такого мужчину»-3

Ревва о Пирожкове: «Любая женщина в России, Беларуси, Украине обожает такого мужчину»-5

Ну, и, конечно же, всё равно, он, прежде всего, всё это дарит. Себя - женщинам.

Это так необходимо сейчас, особенно женщинам. И Артур Пирожков, я думаю, любая женщина, особенно, в России, в Беларуси, в Украине – они обожают вот такого мужчину. Хотя бы, на минутку, чтобы он к ней заскочил. Не знаю, ну, может быть, даже во сне.

Ну, Вы сталкиваетесь с ситуацией, когда Артура Пирожкова воспринимают всерьёз? Именно вот в том образе, так, как Вы его преподаёте.

Александр Ревва:
Конечно, он нужен.

Он – позитивный, лёгкий. Они пишет и поёт хорошую музыку.

По крайней мере, об этом говорят его поклонники.

И поклонницы.

Александр Ревва:
И поклонницы.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Российские актеры # Александр Ревва

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