Как появилась Гадя Петрович Хренова: парк, плачущая девочка, милиционер

Шоумен, актёр, телеведущий, певец Александр Ревва в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы можете приоткрыть немножко тайну. Вот эта история про Гадю Петрович Хренову. Полное ощущение, что она родилась от того, что вы просто сидели-шутили…

Александр Ревва:

Абсолютно правильно. Мы с ним сидели, а история была основана на реальных событиях. Когда-то я проходил в парке мимо одной маленькой девочки.

Ну, так получилось, что я увидел девочку, которая стояла возле билетных касс в парке аттракционов и плакала, просто плакала и делала это смешно.

И как-то я всё это запомнил, я ещё подошёл: «Ты чего плачешь?» А она говорит: «Я потерялась, я потерялась». Буквально через секунду подбежала мама, которая покупала, видно, билеты и всё наладилось. И вот это осталось в голове, и мы потом вместе с ребятами накрутили-закрутили, появилась вот эта история.