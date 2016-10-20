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Как появилась Гадя Петрович Хренова: парк, плачущая девочка, милиционер

20 октября 2016 20:06
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Шоумен, актёр, телеведущий, певец Александр Ревва в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы можете приоткрыть немножко тайну. Вот эта история про Гадю Петрович Хренову. Полное ощущение, что она родилась от того, что вы просто сидели-шутили…

Александр Ревва:
Абсолютно правильно. Мы с ним сидели, а история была основана на реальных событиях. Когда-то я проходил в парке мимо одной маленькой девочки.

Ну, так получилось, что я увидел девочку, которая стояла возле билетных касс в парке аттракционов и плакала, просто плакала и делала это смешно.

И как-то я всё это запомнил, я ещё подошёл: «Ты чего плачешь?» А она говорит: «Я потерялась, я потерялась». Буквально через секунду подбежала мама, которая покупала, видно, билеты и всё наладилось. И вот это осталось в голове, и мы потом вместе с ребятами накрутили-закрутили, появилась вот эта история.

Как появилась Гадя Петрович Хренова: парк, плачущая девочка, милиционер-1


А вот то, что Вы по алфавиту выбираете ей буквы, что это оказывается Гадя Петрович, это было написано на бумаге или вы в разговоре это придумали?

Александр Ревва:
Это, на самом деле, такая была игрушка, которая, знаете, мы просто представляли, что к этой девочке подошёл – опять же, основано на реальных событиях – сюжет про милиционера, с которым как-то тоже довелось пообщаться. Мы их просто совместили и представили, как бы он, этот человек, полицейский, тогда ещё в милицейской форме, разговаривал бы с этой маленькой девочкой.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Российские актеры # Александр Ревва # Михаил Галустян

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