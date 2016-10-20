«Призываю всех не бояться быть смешными»: Александр Ревва отвечает на «Простые вопросы»

Шоумен, актёр, телеведущий, певец Александр Ревва в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Александр Владимирович, спасибо, что нашли время… Александр Ревва, шоумен, актёр, телеведущий, певец:

Почему Александр Владимирович? Я неправильно называю Ваше отчество? Александр Ревва:

Просто Владимир… Просто Владимир Владимирович… Здравствуйте. Ждём Вас в Минске. Вы приедете с господином Галустяном. Будут ли какие-то открытия или мы увидим самые любимые номера? В том числе, про девочку, которая потерялась?



Александр Ревва:

Да, в том числе, девочка, которая потерялась. Это будет продолжение этой истории. Потом, конечно, будет много таких старых, но и много новых номеров. У старых номеров, так сказать, апгрейденных. Таких, то есть, как их называют сейчас – тюнингованные номера. Но, в основном, конечно, будет очень много свежих интересных историй. Скажите, Ваш дуэт с Галустяном, он сложился или оттолкнулся от того самого удачного номера с девочкой, которая потерялась? Или это человеческие отношения?



Александр Ревва:

Нет. Мы сначала подружились, мы сначала просто стали друзьями, мы играли… Вы имеете в виду, эта программа? Вообще, в целом?

Да. Александр Ревва: А, в целом, конечно, это какая-то синергия, какая-то связь космическая, что ли, наверное. И мы очень разные с ним. В то же время, у нас очень много общего, вот это объединяет нас и создаёт какую-то такую атмосферу какого-то такого мультипликационного, анимационного фильма. Вы можете приоткрыть немножко тайну. Вот эта история про Гадю Петрович Хренову. Полное ощущение, что она родилась от того, что вы просто сидели-шутили…



Александр Ревва:

Абсолютно правильно. Мы с ним сидели, а история была основана на реальных событиях. Когда-то я проходил в парке мимо одной маленькой девочки.

Ну, так получилось, что я увидел девочку, которая стояла возле билетных касс в парке аттракционов и плакала, просто плакала и делала это смешно. И как-то я всё это запомнил, я ещё подошёл: «Ты чего плачешь?» А она говорит: «Я потерялась, я потерялась». Буквально через секунду подбежала мама, которая покупала, видно, билеты и всё наладилось. И вот это осталось в голове, и мы потом вместе с ребятами накрутили-закрутили, появилась вот эта история. А вот то, что Вы по алфавиту выбираете ей буквы, что это оказывается Гадя Петрович, это было написано на бумаге или вы в разговоре это придумали?



Александр Ревва:

Это, на самом деле, такая была игрушка, которая, знаете, мы просто представляли, что к этой девочке подошёл – опять же, основано на реальных событиях – сюжет про милиционера, с которым как-то тоже довелось пообщаться. Мы их просто совместили и представили, как бы он, этот человек, полицейский, тогда ещё в милицейской форме, разговаривал бы с этой маленькой девочкой.

Расскажите, ну, тогда блистательный неповторимый Артур Пирожков – тоже была история в жизни? Вы увидели где-то такого альфа-самца?



Александр Ревва:

Да, я увидел.

Причём, я увидел не одного самца, я думаю, что Вы видели их тоже и их полно, они все вылезают, как тараканы На танцпол. Александр Ревва:

И на танцпол, и на пляж в летний отпуск, и так далее. В общем, это люди, целый огромный пласт людей, который для меня показался очень даже симпатичным, комичным.



Ну, давайте же припомним: где же Вы увидели самого смешного? Ну, который Вас, действительно, впечатлил? Чтоб настолько так выдать такую сатиру на него.

Александр Ревва:

Я их видел постоянно. Первого я увидел тогда ещё в тренажёрном зале, а сейчас это называется фитнесс-зал. Это был фитнесс-инструктор, который подошёл и сказал: «Послушай, парень…» А я ещё пришёл тогда в новый зал, он подошёл ко мне и говорит: «Послушай, ты хочешь иметь банки, как у меня? Обращайся. Я помогу тебе». Ну, в общем… Он знает, может быть, его Артур, кстати, звали? Александр Ревва:

Звали его не Артур, но я потом подумал, почему бы не сделать такой образ? Такой собирательный, такой, знаете, целый мощный образ человека, который просто кайфует, просто наслаждается собой, в первую очередь. Ну, и, конечно же, всё равно, он, прежде всего, всё это дарит. Себя - женщинам. Это так необходимо сейчас, особенно женщинам.

И Артур Пирожков, я думаю, любая женщина, особенно, в России, в Беларуси, в Украине – они обожают вот такого мужчину. Хотя бы, на минутку, чтобы он к ней заскочил. Не знаю, ну, может быть, даже во сне. Ну, Вы сталкиваетесь с ситуацией, когда Артура Пирожкова воспринимают всерьёз? Именно вот в том образе, так, как Вы его преподаёте.



Александр Ревва:

Конечно, он нужен.

Он – позитивный, лёгкий. Они пишет и поёт хорошую музыку. По крайней мере, об этом говорят его поклонники. И поклонницы. Александр Ревва:

И поклонницы.



Кстати, что касается музыки. Это – продукт Вашего творчества музыкального?

Александр Ревва:

Совместного творчества. Это – продукт совместного творчества. Есть очень талантливый автор, с которым, собственно, мы и, мне кажется, первую песню – «Парадайз» – написал я. А дальше мы подхватились и как-то стали вместе придумывать и писать песни уже с автором. Но Вы создаёте такие уникальные звуки, которых, в общем, ни у кого из артистов не бывает. Вот я сейчас слышу – Вы разговариваете и вот это: «А-а», – у меня даже не получается. У Вас есть в одной из композиций, где Вы поёте вместе с Верой Брежневой, вот это дрожащее «а». Александр Ревва:

А-а-а. Это досталось мне от моих родственников.

У Вас дедушка в Книге рекордов Гиннесса. В уме считал шестизначные цифры. Александр Ревва:

Это было такое. Этого Вам не досталось? Александр Ревва:

Нет, у меня с памятью проблемы. Видно, дедушка всё забрал себе, а оставил совсем чуть-чуть. У меня, действительно… Я – обычный человек. Обычный, у меня нет такого. «Дважды два – четыре», – вот максимум мой. А мама у Вас – легендарный, насколько я понимаю, человек-магнит? При этом – тамада, ведущая свадеб и мероприятий. Александр Ревва:

Да она, вообще, артистка. Это – солнечный человек. Ну, Вы к себе притягиваете, я так понимаю, не металлические предметы, а уже просто прекрасную половину человечества? Александр Ревва:

Вот, как раз, использую, наверное, кое-что мне досталось от дедушки, какой-то процент. И от мамы. Видно я вот это всё совместил, скомпоновал, систематизировал и выпускаю, так сказать, людям во благо.



Ну, как же так получилось, что Бог Вас миловал, и Вы не стали таким, на самом деле, скажем, метросексуалом и альфа-самцом самовлюблённым? А с таким количеством самоиронии и, в общем, какой-то такой сатиры над самим собой, над образом. Притом, что Вы следите за собой, Вы в отличной спортивной форме.

Александр Ревва:

Ну вот, я подошёл и посмотрел. Я подошёл к зеркалу и посмотрел: «На кого ты похож, парень?» Вот, собственно, и всё это совместил в себе, и вот я дарю людям позитив. Вы знаете, самоирония – я очень горжусь, что внутри меня есть такое качество, как самоирония, такое достоинство. Потому что, когда я общаюсь с людьми, у которых нет её, а их так много в последнее время, мне их жаль, этих людей. Потому что им тяжело жить. Тяжело, когда ты боишься посмеяться над собой, боишься оказаться в какой-то комической ситуации. Поэтому я призываю всех моих друзей, моих поклонников не бояться быть смешными. Разыгрывать своих родных, близких на 1 апреля, на какие-то другие праздничные дни. И просто-напросто пытаться быть смешными и смешить. И тогда жизнь вокруг вас станет ярче, светлее, солнечнее и так далее.



Благодарю Вас за Ваше время, за это интервью. Можно, в финале одна просьба: если говорить о самоиронии, самолюбовании, какой номер Вы считаете наиболее удачным? Или, может быть, отрывок из фильма?

Александр Ревва:

Самоирония и самолюбование, наверное, это, как раз, вот этот Артур Пирожков. А какой из монологов его Вы считаете наиболее красивым? Александр Ревва:

Я обожаю самое первое появление Артура Пирожкова, как раз, в «Камеди Клаб». И первое появление, почему я его придумал - я его придумал на 8 марта. Программа выходила именно 8 марта и я подумал: «Так, надо придумать номер-подарок нашим женщинам». И появился Артур Пирожков. Вы можете забить. Я такой с розой выходил, появлялся и говорил им.



Причём, когда я выходил на сцену, он у меня на сцене появлялся этот сам номер. То есть, я даже не знал, что, как, он такой полуимпровизированный был.