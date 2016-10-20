«Альфа-самцов полно, вылезают, как тараканы»: Ревва о прообразах Артура Пирожкова

Шоумен, актёр, телеведущий, певец Александр Ревва в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Расскажите, блистательный неповторимый Артур Пирожков – была история в жизни? Вы увидели где-то такого альфа-самца?
Александр Ревва:
Да, я увидел.
Причём, я увидел не одного самца, я думаю, что Вы видели их тоже и их полно, они все вылезают, как тараканы
На танцпол.
Александр Ревва:
И на танцпол, и на пляж в летний отпуск, и так далее. В общем, это люди, целый огромный пласт людей, который для меня показался очень даже симпатичным, комичным.
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