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«Альфа-самцов полно, вылезают, как тараканы»: Ревва о прообразах Артура Пирожкова

20 октября 2016 20:06
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Шоумен, актёр, телеведущий, певец Александр Ревва в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Расскажите, блистательный неповторимый Артур Пирожков – была история в жизни? Вы увидели где-то такого альфа-самца?

Александр Ревва:
Да, я увидел.

Причём, я увидел не одного самца, я думаю, что Вы видели их тоже и их полно, они все вылезают, как тараканы

На танцпол.

Александр Ревва:
И на танцпол, и на пляж в летний отпуск, и так далее. В общем, это люди, целый огромный пласт людей, который для меня показался очень даже симпатичным, комичным.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Российские актеры # Александр Ревва

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