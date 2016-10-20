Ревва о дуэте с Галустяном: «Это синергия, связь космическая»

Шоумен, актёр, телеведущий, певец Александр Ревва в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Скажите, Ваш дуэт с Галустяном, он сложился или оттолкнулся от того самого удачного номера с девочкой, которая потерялась? Или это человеческие отношения?
Александр Ревва:
Нет. Мы сначала подружились, мы сначала просто стали друзьями, мы играли… Вы имеете в виду, эта программа? Вообще, в целом?
Да.
Александр Ревва:
А, в целом, конечно, это какая-то синергия, какая-то связь космическая, что ли, наверное.
И мы очень разные с ним. В то же время, у нас очень много общего, вот это объединяет нас и создаёт какую-то такую атмосферу какого-то такого мультипликационного, анимационного фильма.
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