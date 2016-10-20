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Ревва о дуэте с Галустяном: «Это синергия, связь космическая»

20 октября 2016 20:06
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Шоумен, актёр, телеведущий, певец Александр Ревва в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Скажите, Ваш дуэт с Галустяном, он сложился или оттолкнулся от того самого удачного номера с девочкой, которая потерялась? Или это человеческие отношения?

Александр Ревва:
Нет. Мы сначала подружились, мы сначала просто  стали друзьями, мы играли… Вы имеете в виду, эта программа? Вообще, в целом?

Да.

Александр Ревва:

А, в целом, конечно, это какая-то синергия, какая-то связь космическая, что ли, наверное.

И мы очень разные с ним. В то же время, у нас очень много общего, вот это объединяет нас и создаёт какую-то такую атмосферу какого-то такого мультипликационного, анимационного фильма.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Российские актеры # Александр Ревва # Михаил Галустян

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