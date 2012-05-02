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В БГУ открывается международный форум студенческих хоров «Папараць-кветка – 2012»

02 мая 2012 05:58
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Новости Беларуси. Минск собирает творческую молодежь. В БГУ открывается международный форум студенческих хоров «Папараць-кветка – 2012». На сцену выйдут коллективы из нашей страны, России, Латвии, Польши и Украины. Концерты пройдут как в белорусской столице, так и Несвиже.

Откроет форум выступление народной хоровой капеллы Белгосуниверситета, которой в этом году исполнилось 65 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во главе жюри на этот раз художественный руководитель международной хоровой мастерской в итальянском городе Римини Андреа Ангелини.

# Культура # Белорусский государственный университет # Фестиваль # Фестивали и карнавалы

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