Новости Беларуси. Минск собирает творческую молодежь. В БГУ открывается международный форум студенческих хоров «Папараць-кветка – 2012». На сцену выйдут коллективы из нашей страны, России, Латвии, Польши и Украины. Концерты пройдут как в белорусской столице, так и Несвиже.

Откроет форум выступление народной хоровой капеллы Белгосуниверситета, которой в этом году исполнилось 65 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во главе жюри на этот раз художественный руководитель международной хоровой мастерской в итальянском городе Римини Андреа Ангелини.