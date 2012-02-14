Республиканская акция «Беларусь в моем сердце» стартует в Большом театре оперы и балета

Новости Беларуси, Минск. В рамках акции на сцене театра прозвучат знаменитые арии, зрители увидят балетные номера. Певцы и танцоры 14 февраля будут состязаться во имя прекрасных дам.

После открытия акция начнет шествие по регионам страны и подарит публике встречи с отечественными музыкальными, танцевальными коллективами и сольными исполнителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Галковская, режиссер-постановщик Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Нам хотелось о любви к женщине и к Беларуси, которая сливается у нас воедино в концерте, рассказать не помпезно, а с большой любовью, с большим уважением. Конечно, для нас всех большая часть, что такая акция «Беларусь в моем сердце» начинается с нашего театра.