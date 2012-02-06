Карнавал в Рио-де-Жанейро. Генеральная репетиция танцовщиков и музыкантов школы самбы

Бразилия готовится к наиболее фееричному празднику в году. За две недели до самого ожидаемого события на улицы Рио-де-Жанейро вышли сотни людей.

Репетиция на улицах Рио стала уже традиционной, каждый раз она собирает толпы зевак, которые охотно подключаются к всеобщей танцевальной феерии.

Карнавал в Бразилии проходит каждый год в разное время, но всегда примерно за 40 дней до Пасхи. В этот раз праздник пройдет с 17 по 22 февраля. По традиции бразильцы закроют все офисы и магазины, чтобы с головой погрузиться в ритмы самбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.