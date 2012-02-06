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Карнавал в Рио-де-Жанейро. Генеральная репетиция танцовщиков и музыкантов школы самбы

06 февраля 2012 05:05
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Бразилия готовится к наиболее фееричному празднику в году. За две недели до самого ожидаемого события на улицы Рио-де-Жанейро вышли сотни людей.

Репетиция на улицах Рио стала уже традиционной, каждый раз она собирает толпы зевак, которые охотно подключаются к всеобщей танцевальной феерии.

Карнавал в Бразилии проходит каждый год в разное время, но всегда примерно за 40 дней до Пасхи. В этот раз праздник пройдет с 17 по 22 февраля. По традиции бразильцы закроют все офисы и магазины, чтобы с головой погрузиться в ритмы самбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карнавал в Рио-де-Жанейро. Генеральная репетиция танцовщиков и музыкантов школы самбы-1

Карнавал в Рио-де-Жанейро. Генеральная репетиция танцовщиков и музыкантов школы самбы-3

Карнавал в Рио-де-Жанейро. Генеральная репетиция танцовщиков и музыкантов школы самбы-5

Карнавал в Рио-де-Жанейро. Генеральная репетиция танцовщиков и музыкантов школы самбы-7

Карнавал в Рио-де-Жанейро. Генеральная репетиция танцовщиков и музыкантов школы самбы-9

Карнавал в Рио-де-Жанейро. Генеральная репетиция танцовщиков и музыкантов школы самбы-11

Карнавал в Рио-де-Жанейро. Генеральная репетиция танцовщиков и музыкантов школы самбы-13

Карнавал в Рио-де-Жанейро. Генеральная репетиция танцовщиков и музыкантов школы самбы-15

Карнавал в Рио-де-Жанейро. Генеральная репетиция танцовщиков и музыкантов школы самбы-17

Карнавал в Рио-де-Жанейро. Генеральная репетиция танцовщиков и музыкантов школы самбы-19

Карнавал в Рио-де-Жанейро. Генеральная репетиция танцовщиков и музыкантов школы самбы-21

Карнавал в Рио-де-Жанейро. Генеральная репетиция танцовщиков и музыкантов школы самбы-23

# Культура

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