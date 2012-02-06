Хит-парад самых необычных книг. Это стоит увидеть!

1. Дырявая книга от американского писателя позволяет наглядно увидеть, что такое гипертекст.

2. Азбука шагает в ногу со временем. Поверьте, букварь в формате 3D детишки освоят значительно быстрее.

3. Эта книга в необычном формате рассказывает про историю тоннеля между Нью-Джерси и Нью-Йорком.

4. Пытаетесь что-то рассмотреть в этой поваренной книге? Напрасно! Чтобы увидеть текст, нужно сначала запечь томик в фольге и только после этого на страницах появятся вожделенные рецепты.

5. А кулинарная книга от шведской компании позволяет на примерах убедиться в корпоративном слогане "сделанное дома - лучше".

6. С книгой-приправой вам не нужно бежать в магазин за очередным пакетиком со специями. Все они находятся в одном томике! Достаточно вырвать необходимую по вкусу страницу и бросить на сковородку. Под воздействием температуры листок быстро раствориться в блюде.

7. А эту книгу нельзя использовать по назначению. Это ночник в необычном формате, который с легкостью украсит любую полку.

8. Предсмертную автобиографическую книгу швейцарский дизайнер Пьер Менделль создал в виде креста. На страницах описаны основные вехи жизни, в конце напечатана дата смерти, которая совпала с окончанием жизни креативного творца.

9. Книги от французского художника-иллюстратора Бенжамина Лакомба с обложки погружают читателя в мир сказки. Каждая страница выполнена в форме 3D, привлекая читателя объемность и яркостью. Пройти мимо такого томика в книжном магазине вряд ли удастся.