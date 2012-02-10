Международная книжная ярмарка в Минске: латиноамериканский концерт и французские песни

Праздник ждал гостей у венесуэльского стэнда с концертом здесь выступил коллектив Латиноамериканского культурного центра имени Симона Боливара в Минске.
Херардо Эстрада, первый секретарь посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:
Поскольку Венесуэла – почетный гость книжной ярмарки, на нас лежит большая ответственность. Презентации наших книг проходят в музыкальном сопровождении. Благодаря этому белорусская публика ближе знакомится с нашей культурой.
Свою же жизнь без книги я не представляю. Очень люблю исторические романы, но чаще всего читаю специализированную музыкальную литературу.
Насыщенную программу подготовили российские издатели, сегодня на выставке их день.
Новые книги к 130-летию классиков Якуба Коласа и Янки Купалы представили белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ну а во французском уголке писатель Давид Сир — в буквальном смысле пропел публике о своих произведениях и провел своего рода мастер-класс по созданию иллюстраций.
Давид Сир, писатель, музыкант (Франция):
Мы представляем на вашей выставке детские музыкальные книги. Очень важно не просто показать книгу, а вместе с этим подарить каждому посетителю ярмарки заряд ярких эмоций.
Думаю, презентация в музыкально-игровом формате более чем удалась. У вас очень благодарная публика.