Прямой эфир

Международная книжная ярмарка в Минске: латиноамериканский концерт и французские песни

10 февраля 2012 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Праздник ждал  гостей у венесуэльского стэнда с концертом здесь выступил коллектив Латиноамериканского культурного центра имени Симона Боливара в Минске.

Херардо Эстрада, первый секретарь посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:
Поскольку Венесуэла – почетный гость книжной ярмарки, на нас лежит большая ответственность. Презентации наших книг проходят в музыкальном сопровождении. Благодаря этому белорусская публика ближе знакомится с нашей культурой.
Свою же жизнь без книги я не представляю. Очень люблю исторические романы, но чаще всего читаю специализированную музыкальную литературу.

Насыщенную программу подготовили российские издатели, сегодня на выставке их день.

Новые книги к 130-летию классиков Якуба Коласа и Янки Купалы представили белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ну а во французском уголке  писатель Давид Сир — в буквальном смысле пропел публике о своих произведениях и провел своего рода мастер-класс по созданию иллюстраций.

Давид Сир, писатель, музыкант (Франция):
Мы представляем на вашей выставке детские музыкальные книги. Очень важно не просто показать книгу, а вместе с этим подарить каждому посетителю ярмарки заряд ярких эмоций.
Думаю, презентация в музыкально-игровом формате более чем удалась. У вас очень благодарная публика.

Международная книжная ярмарка в Минске: латиноамериканский концерт и французские песни-1

Международная книжная ярмарка в Минске: латиноамериканский концерт и французские песни-3

Международная книжная ярмарка в Минске: латиноамериканский концерт и французские песни-5

Международная книжная ярмарка в Минске: латиноамериканский концерт и французские песни-7

Международная книжная ярмарка в Минске: латиноамериканский концерт и французские песни-9

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
06 февраля 2012 16:36

Хит-парад самых необычных книг. Это стоит увидеть!

06 февраля 2012 05:05

Карнавал в Рио-де-Жанейро. Генеральная репетиция танцовщиков и музыкантов школы самбы

06 февраля 2012 05:02

Выставка женских аксессуаров пройдет в Минске. Принять участие смогут и посетители