Реконструкции мельниц, которых давно нет. Показываем работы белорусского художника Виктора Немцова

В зале Белорусского союза художников состоялось открытие выставки профессора, члена Белорусского союза художников Виктора Немцова. Автор представил творческий проект «Мельницы Беларуси», где изображены старые деревянные и каменные жернова, которые Виктор Викторович видел в самых разных уголках нашей страны, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:

Мне кажется, что пространство домика бембелевского и нашего Союза художников очень ожило. Сегодня мы открываем выставку замечательного художника-монументалиста Виктора Немцова именно в этом зале. В его творческой биографии есть достаточно много монументальных объектов. Конечно, по прошествии времени и из-за того, что сейчас не так часто у нас воздвигаются такие здания, в которых могут приложить усилия именно художники-монументалисты (в виде росписи или керамики монументальной), очень многие из них начинают заниматься живописью.

Сегодня зрители увидят именно живописные работы Виктора Немцова. В этих живописных работах есть совершенно монументальное мышление, потому что это художник, который даже из маленькой почеркушки, из маленького наброска все равно делает работу большого масштаба, просто потому что он живет в большом масштабе.

Для него есть очень важная и интересная тема, которой он отдал очень много лет, – это мельницы, белорусские млыны. Эта тема у него возникла достаточно давно, он ездит по Беларуси, зарисовывает и общается. Кстати, он знает очень много интересных историй, связанных с мельницей, потому что разговаривает с местными жителями.

Это ощущение драматизма или, наоборот, чего-то очень романтически-лирического он и пытается передать в своих работах, поэтому его работы такие разные: очень тонкие зимние или очень напряженные летние. Ты смотришь и чувствуешь эту энергетику.

В старину мельницы встречались практически в любом белорусском местечке. Сюда стекались потоки людей, которые шли за мукой и хлебом. Сегодня настоящие млыны можно увидеть только в музеях или дальних деревнях. Но тема мельниц давно живет в творчестве белорусского художника. Несмотря на то, что сами мельницы сохранились в Беларуси в единичных экземплярах, они стали частью истории и культуры.

Виктор Немцов, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, профессор кафедры академического рисунка БГАИ:

Выставка построена под таким девизом: трава у дома. То есть работы камерного характера, написанные не на заказ, а просто в порядке своего творческого вдохновения. Основным стержнем является работа с натуры. И некоторое количество здесь работ – это реконструкции того, что раньше было, тех мельниц, которых давно нет. И, как это ни жаль, их было очень много в Беларуси, но теперь уже остались только какие-то развалины, фундаменты. Есть несколько мельниц, которые реконструировали, и они привлекают общее внимание. Каждая работа несет какой-то энергетический заряд и передает те эмоции, которые мы испытываем во время работы.

Одна из любимых работ Виктора Немцова – «Водяные млыны на реке Свислочь». Согласно преданию, некогда «между Татарским концом и Переспенским мостиком поселился силач Менеск и построил на Свислочи каменную большую мельницу о семи колесах...» Спустя столетия, в 1941 году, на месте легендарной мельницы появилась плотина Комсомольского озера.

Виктор Немцов:

Было две мельницы, из которых одна принадлежала городу, муниципалитету, а другая – Троицкому монастырю. Так как на одной реке две мельницы, плотина, естественно, всякие проблемы были. Все время шла борьба, кто что должен делать. Трагическая судьба этих мельниц была в том, когда плотина ставится на реке, то весной затапливает все вокруг. Простые жители города Минска страдали, и весь этот район, нижний город, трудовые резервы, татарские огороды так называемые – они страдали от того, что было наводнение. Отвечать приходилось и тем, и другим. После революции так они и не пришли к согласию, не выкупили эту мельницу, хотя городское управление хотело выкупить. Но после революции все стало понятно: хозяина не стало, на мельницах некому было работать.