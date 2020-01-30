Как улыбается лошадь и собирают ананасы. Целый стадион детских рисунков из разных стран собрали в Смолевичах

Целый стадион детских рисунков, участники из 27 стран, 30 минут на раздумье для жюри – таков формат Международного конкурса детской графики и живописи «На своей земле». Гость программы « Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель директора ОО «Белорусский зеленый крест», член оргкомитета конкурса живописи и графики для детей и молодежи «На своей земле» – Елена Попова. Елена Попова, заместитель директора ОО «Белорусский зеленый крест», член оргкомитета конкурса живописи и графики для детей и молодежи «На своей земле»:

Конкурс существует много лет. 15 лет он международный и каждый год мы получаем 10-12 тысяч детских рисунков из самых разных стран мира.

В этом году провели очень сложный, как оказалось, эксперимент. Приехали 8 представителей разных международных конкурсов и 8 экспертов отбирали выставки на свое персональное усмотрение. То, что происходило во вторник в Смолевичах, было совершенно уникальным. Стадион заполнялся работами три раза. Разные возрастные категории: 7-8 лет, 9-10 и так до 18. Члены жюри ходили и во вторник отбирали такую выставку, какую они хотели бы сами. Они отбирали 12-15 работ, как если бы они были единственными в жюри. А в среду происходила уже коллективная работа. Они собрались и просматривали эти работы еще раз, делая коллективный выбор. И это совершенно интрига, ее результат мы узнаем только первого числа в день открытия международной конференции, когда на стенах расположатся вот эти 8 персональных выставок и будут объявлены уже результаты такого коллективного решения.

Члены жюри – это очень интересные и опытные люди. Это директоры школ с многолетним опытом, это руководители международных художественных проектов. И они тоже волнуются, потому что если всегда они в жюри, в каком-то коллективе, то тут они несут персональную ответственность за свой выбор и представят ее белорусским педагогам, которые соберутся на конференции.

Какова была основная тематика работ? Елена Попова:

Конкурс называется «На своей земле». И само название конкурса – это постоянная, широкая, общая и свободная тема. Дети из разных стран рисуют свои впечатления и эмоции. Очень интересно, что дети часто рисуют сюжетные композиции, если взрослые художники – портрет или натюрморт, то дети рисуют праздник в городе или в деревне, гусей во дворе у бабушки, как пасутся коровы или как улыбается лошадь.

Очень интересная тема – сбор урожая. Это, видимо, такое яркое событие для детей самых разных возрастов. Есть замечательные работы о сборе арбузов, дынь, бананов и ананасов. К нам приходят работы из экзотических стран. Итоговая выставка представляет собой просто карнавал работ. Эти рисунки, которые вы принесли, примеры работ? Елена Попова:

Да. Я принесла рисунки из прошлого конкурса, но это коллекция новогодних открыток. Мы каждый год делаем своим партнерам, друзьям поздравление и делаем такую коллекцию. Эта коллекция каждый раз уникальная. Очень разные страны и цвета.

Почему для проведения этого международного конкурса был выбран именно Смолевичи? Елена Попова:

Дело в том, что Белорусский зеленый крест имеет образовательный центр рядом со Смолевичами и обычно работа происходила в нашем центре под Смолевичами. Но в этом году был такой масштаб и этот эксперимент с жюри, что для площадей просто понадобился стадион. Мы обратились к клубу «Виктория» – это тоже наши старые друзья и коллеги и они нам на день отдали свой замечательный спортивный зал, который заполнялся. Сегодня звонили, что у кого-то что-то там где-то болит, они устали целый день делать физкультуру, потому что 1000 рисунков вниз-вверх, вверх-вниз.

В апреле в Минске будут две итоговые выставки. Выставка одна, но две площадки. Во Дворце Республики внизу есть университетская галерея очень хорошая. И наш очень старый партнер – Центр экологии и краеведения на Макаенка, 7. Там чудесная уютная галерея экологии и творчества, она тоже примет нашу выставку, там будет церемония награждения и большой праздник. Как поучаствовать в этом конкурсе в следующем году? Елена Попова:

Как только заканчивается вот этот цикл церемония награждения, уже к апрелю будут известны условия следующего года, они будут размещены на сайте. Они будут раздаваться желающим на церемонии награждения. В течение лета работы готовятся, осенью дорабатываются и до Нового года ежегодно прием.