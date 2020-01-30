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Оно построено без единого гвоздя. Показываем самое старое деревянное здание Беларуси

30 января 2020 07:46
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Гонтовая крыша и ажурная галерея. За толстыми стенами былого женского Бригитского монастыря спрятано самое старое деревянное здание Беларуси. В это трудно поверить, но этот лямус построен без единого гвоздя.

Оно построено без единого гвоздя. Показываем самое старое деревянное здание Беларуси-1

Эти массивные брусья пережили все войны-лихолетья и, как магнит, притягивают туристов.

Ксендз Антоний Гремза, ректор Бригитского костела:
Здесь хорошо видны деревянные крепежи, которые связывали всю конструкцию и делали ее прочной.

Оно построено без единого гвоздя. Показываем самое старое деревянное здание Беларуси-4

В 1636 году маршалок великий литовский Кшиштоф Веселовский покупает 9 пляцов гродненской земли для строительства костела и монастыря ордена Бригиток. Вместе с ними во внутренним дворике вырос шедевр деревянного зодчества – лямус. По одной из версий, он стал временным общежитием для монахинь.

Оно построено без единого гвоздя. Показываем самое старое деревянное здание Беларуси-7

Ксендз Антоний Гремза:
Вторая версия, что они прибыли позже, потому что здание не XVII, а начала XVIII, поэтому здание тоже могло служить для проживания монахинь или же для прислуги. Ограждение здесь было высокое, были башенки с бойницами и ворота въездные каменные.

Оно построено без единого гвоздя. Показываем самое старое деревянное здание Беларуси-10

В былые времена двухэтажный деревянный дом с галереей и лоджией называли лямусом. Здание предназначалось для хозяйственных нужд. В нем хранили старые вещи и зерно, как в амбаре. К слову, такой тип постройки был довольно популярным в Западной Беларуси, Польше и Литве. У нас он выжил только на Гродненщине.

Елена Счасная, архитектор, научный руководитель реставрационных работ:
Это сохранилось, потому что здесь была закрытая территория и когда был монастырь, и потом когда было приспособлено под психоневрологический диспансер в советское время, ему повезло.

Оно построено без единого гвоздя. Показываем самое старое деревянное здание Беларуси-13

Может, тут оберег есть?

Ксендз Антоний Гремза:
Не верю в обереги, верю в силу молитвы. Монахини-бригитки почти 4 столетия здесь молились.

Лямус никак не отапливался, и жить в нем было невозможно. Для бригиток второй этаж был такой летней резиденцией. А вот уже в советские времена, когда дом приспособили под поликлинику, сделали печи и разбили на кабинеты врачей. Благо недавняя реставрация позволила вернуть памятнику первоначальный облик. Шифер заменили на традиционную деревянную черепицу – гонт. Во время дождей вся влага скатывается по осиновым дощечкам и не позволяет крыше прогнить.

Оно построено без единого гвоздя. Показываем самое старое деревянное здание Беларуси-16

Ксендз Антоний Гремза:
Некоторые части были изменены, потому что были гнилые и их поменяли. Но в большинстве случаев это здание сохранится неизменным.

Елена Счасная:
Делали фундамент, цоколь из камня. Когда только начинали реставрацию, прибежал такой невысокий дядя, махал руками, оказалось, что это итальянский архитектор из Милана. Итальянская архитектура, в основном, вся каменная, а дерево у них очень дорогое и это всегда для них восторг, потому что такого у них нет.

Оно построено без единого гвоздя. Показываем самое старое деревянное здание Беларуси-19

Планы на лямус большие. Открыть выставочный зал, где будут представлены оригинальные вещи ордена бригиток: иконы, книги, утварь. Сейчас все хранится в подвалах одноименного Бригитского костела. Монастыря, в котором бывали даже жены декабристов.

Оно построено без единого гвоздя. Показываем самое старое деревянное здание Беларуси-22

Ксендз Антоний Гремза:
Мы находимся в подземельях костела, раньше здесь были усыпальницы бригиток. Сегодня это музей. Монахини были очень богатыми, они имели свое имение возле Гродно, Коханово, Волковысского района, было много деревень. Монахини помогали бедным и кормили бездомных.

Оно построено без единого гвоздя. Показываем самое старое деревянное здание Беларуси-25

Свое тепло народные умельцы оставили в тончайшей резьбе. И к ней, определенно, стоит прикоснуться. Экскурсии гродненская католическая епархия проводит для всех желающих абсолютно бесплатно.

# Год малой родины # Культура # Ксендз Антоний Гремза # Елена Счасная # Фотофакт # Достопримечательности Беларуси

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