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В Гомеле откроется выставка «Художники Парижской школы из Беларуси»

12 февраля 2013 08:53
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Новости Беларуси. Гомель первым из областных центров примет арт-проект «Художники Парижской школы из Беларуси». Во дворце Румянцевых и Паскевичей сегодня торжественное открытие.

Жители смогут оценить этот уникальный для нашей страны по стилистике и подаче изобразительного материала проект,  который стартовал в сентябре прошлого года в Национальном художественном музее.

На выставке можно познакомиться с шедеврами мастеров, уроженцев Беларуси, которые эмигрировали в начале ХХ века во Францию. Всех их объединяет принадлежность к так называемой Парижской школе живописи. Жемчужины коллекции - картины Шагала и Сутина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире

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