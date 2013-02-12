В Гомеле откроется выставка «Художники Парижской школы из Беларуси»

Новости Беларуси. Гомель первым из областных центров примет арт-проект «Художники Парижской школы из Беларуси». Во дворце Румянцевых и Паскевичей сегодня торжественное открытие.

Жители смогут оценить этот уникальный для нашей страны по стилистике и подаче изобразительного материала проект, который стартовал в сентябре прошлого года в Национальном художественном музее.

На выставке можно познакомиться с шедеврами мастеров, уроженцев Беларуси, которые эмигрировали в начале ХХ века во Францию. Всех их объединяет принадлежность к так называемой Парижской школе живописи. Жемчужины коллекции - картины Шагала и Сутина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.