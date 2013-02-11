Прихожанин обнаружил в костеле уникальную икону кисти Яна Дамеля

Новости Беларуси. Прихожанин обнаружил в местном костёле уникальную икону кисти классика Яна Дамеля. Полотно два на три метра кисти художника начала 19 века, профессора живописи, находилось в деревне Вишнево Сморгоньского района.

Сейчас уникальную икону Святого Иосифа с Младенцем Иисусом реставрируют в мастерской Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

Святой Иосиф с Младенцем Иисусом - эту икону Анатолий Щучко с детства помнит в главном алтаре Вишневского костёла. Два века его земляки молились Богу перед этой святыней. Какого было удивление мужчины, когда несколько лет назад на привычном месте её не оказалось. Во время ремонта ветхую реликвию было решено оставить в запасниках до лучших времён.

Анатолий Щучко:

Все прихожане хотели видеть ее на прежнем месте. Они мне все говорили, что наши все дедушки, бабушки, молились, просили.

Анатолий решил святыню восстановить во что бы то ни стало. Вскоре выяснилось, икона - произведение искусства. Работа профессора Виленского университета Яна Кшиштофа Дамеля.

Евгения Фей, художник-реставратор:

О да, это, действительно, классическая школа. Естественно, авторское письмо, которое изумительно смотрится, особенно проработаны лики и драпировка ткани.

Теперь ответственная работа предстоит реставраторам. За 200 лет холст серьёзно деформировался. Художники работают с невидимой изнаночной стороной картины и само изображение временно скрыто от людских глаз.

Икону художникам в прямом смысле предстоит заштопать. В двух местах полотно имеет повреждения. Однако общее его состояние оценивается как удовлетворительное. Кроме того, обновить предстоит и деревянную раму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.