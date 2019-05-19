Рассказываем про финал «Евровидения-2019»: Беларусь на предпоследнем месте, победили Нидерланды

Новости мира. Главная интрига самого масштабного песенного конкурса Европы разрешилась. В Тель-Авиве завершился финал «Евровидения-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дункан Лоуренс из Нидерландов победил на «Евровидении-2019», ЗЕНА – 25, Лазарев – 3 Беларусь, которую представила самая юная участница шоу – певица Зена с песней Like it, расположилась на предпоследнем месте. Исполнительница получила 31 балл (из них 13 – от телезрителей).

Выступление победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса из Нидерландов. Мощный видеофакт Первое место и символ конкурса – хрустальный микрофон – уезжает в Нидерланды. Представитель этой страны Дункан Лоуренс стал победителем «Евровидения». На втором месте итальянец Алессандро Махмуд. Представитель России Сергей Лазарев на третьей позиции.