Рассказываем про финал «Евровидения-2019»: Беларусь на предпоследнем месте, победили Нидерланды

Новости мира. Главная интрига самого масштабного песенного конкурса Европы разрешилась. В Тель-Авиве завершился финал «Евровидения-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Главная интрига самого масштабного песенного конкурса Европы разрешилась. В Тель-Авиве завершился финал «Евровидения-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дункан Лоуренс из Нидерландов победил на «Евровидении-2019», ЗЕНА – 25, Лазарев – 3
Беларусь, которую представила самая юная участница шоу – певица Зена с песней Like it, расположилась на предпоследнем месте. Исполнительница получила 31 балл (из них 13 – от телезрителей).
Выступление победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса из Нидерландов. Мощный видеофакт
Первое место и символ конкурса – хрустальный микрофон – уезжает в Нидерланды. Представитель этой страны Дункан Лоуренс стал победителем «Евровидения». На втором месте итальянец Алессандро Махмуд. Представитель России Сергей Лазарев на третьей позиции.
Дункан Лоуренс из Нидерландов. Пять эффектных фото 25-летнего участника «Евровидения» из соцсетей
За время участия в «Евровидении» Беларусь в финале оказалась в шестой раз. В грандиозном конкурсе участвовали представители 41 страны мира. Общая аудитория шоу превысила несколько сотен миллионов человек.