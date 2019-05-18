Музыка и танцы нон-стоп. В Верхнем городе открылся новый сезон «Пешеходки»

Новости Беларуси. Верхний город столицы снова перешел на летний культурно-развлекательный график выходного дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь до самого вечера проходит фестиваль «Место под солнцем» и «Пешеходка». Музыка и танцы нон-стоп 11 часов. Более 200 музыкантов и десяток площадок. Артисты распределятся по всей территории Верхнего города: на площади Свободы, в Музыкальном переулке, во дворике «Каретной», Jam-дворике, Арт-террасе.

Владислав Лукьянчук, координатор музыкального проекта «Пешеходка»:

Все площадки отличаются между собой по настроению, по духу. Этому способствует и месторасположение площадок. Если мы говорим о Каретном дворике, там есть небольшая сцена, которая обеспечена звуковой аппаратурой достаточно для того, чтобы прозвучала громкая музыка. Это рок-музыканты, ска, что-то громкое и более значимое, чем просто уличная музыка. Музыкальный переулок – пересечение всех улочек Верхнего города, центр, который не имеет сцены, но при этом имеет удобное место. Это более уличный формат.

Ксения Негудская, участник музыкального проекта «Пешеходка»:

Это отличная возможность музыкантам показать себя, потому что площадки красивые, посещаемые. Конечно, есть нюансы на воздухе, когда дует ветер, летают ноты. Но в целом, это отличная возможность.