«Мы, конечно, в шоке». Лазарев прокомментировал отстранение белорусского жюри от голосования на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев был шокирован отстранением белорусского жюри от голосования на «Евровидении».
По информации РИА Новости со ссылкой на Instagram-stories, конкурсант отметил, что рассчитывал на поддержку Беларуси и был уверен в том, что получит высокие баллы от жюри.
Сергей Лазарев:
Мы, конечно, в шоке, потому что мы, конечно же, очень рассчитывали на поддержку.
Факты, которые вы могли не знать о Сергее Лазареве
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Жюри Беларуси было дисквалифицировано перед финалом из-за разглашения информации о голосовании в первом полуфинале.
За победу на «Евровидении» боролись участники из 26 стран. Сергей Лазарев замкнул тройку сильнейших. На первом месте оказался представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.
Выступление победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса из Нидерландов. Мощный видеофакт (смотрите здесь).