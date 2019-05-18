«Мы, конечно, в шоке». Лазарев прокомментировал отстранение белорусского жюри от голосования на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев был шокирован отстранением белорусского жюри от голосования на «Евровидении».

По информации РИА Новости со ссылкой на Instagram-stories, конкурсант отметил, что рассчитывал на поддержку Беларуси и был уверен в том, что получит высокие баллы от жюри.

Сергей Лазарев:

Мы, конечно, в шоке, потому что мы, конечно же, очень рассчитывали на поддержку.

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