Выступление победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса из Нидерландов. Мощный видеофакт

За победу боролись представители 26 стран. В итоге первое место занял представитель Нидерландов 25-летний Дункан Лоуренс с песней «Arcade». Букмекеры предсказывали его победу. В тройку также вошли участники из Италии и России.

В своей композиции Дункан поет о том, что любовь является сложным испытанием. На создание песни Лоуренса вдохновила потеря близкого человека. «Arcade» автор называет главной в своей карьере и надеется, что она сможет кому-то помочь.

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Номер победителя конкурса был минималистичный: на сцене находились только сам певец и рояль. Однако многие интернет-пользователи отметили, что именно такая драматургия произвела наибольшее впечатление.

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