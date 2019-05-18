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Выступление победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса из Нидерландов. Мощный видеофакт

18 мая 2019 23:21
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В Израиле завершился конкурс «Евровидение». 18 мая состоялась грандиозное финальное шоу. 

За победу боролись представители 26 стран. В итоге первое место занял представитель Нидерландов 25-летний Дункан Лоуренс с песней «Arcade». Букмекеры предсказывали его победу. В тройку также вошли участники из Италии и России. 

Выступление победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса из Нидерландов. Мощный видеофакт-1

Фото: instagram.com/eurovision

В своей композиции Дункан поет о том, что любовь является сложным испытанием. На создание песни Лоуренса вдохновила потеря близкого человека. «Arcade» автор называет главной в своей карьере и надеется, что она сможет кому-то помочь. 

Больше фактов о победителе читайте здесь

Номер победителя конкурса был минималистичный: на сцене находились только сам певец и рояль. Однако многие интернет-пользователи отметили, что именно такая драматургия произвела наибольшее впечатление. 

Пять эффектных фото 25-летнего победителя «Евровидения» из соцсетей  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Дункан Лоуренс

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