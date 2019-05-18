Дункан Лоуренс из Нидерландов победил на «Евровидении-2019», ЗЕНА – 25, Лазарев – 3

В Тель-Авиве 18 мая завершился финал конкурса «Евровидение». В грандиозном шоу приняли участие конкурсанты из 26 стран.
Победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Его называли главным фаворитом шоу.
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Фото: instagram.com/eurovision
На втором месте оказался представитель Италии Махмуд.
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Российский участник Сергей Лазарев с песней «Scream» стал третьим. Он повторил свое прошлое достижение.
Фото: instagram.com/eurovision
Для певца эта попытка покорить сердца европеских зрителей стала второй – в 2016 году Лазарев выиграл зрительское голосование, но в финальном протоколе стал лишь третьим. В этот раз с подготовкой исполнителю помогала та же команда, что и три года назад – в «Dream team» были Филипп Киркоров, режиссер Фокас Еванелинос и другие.
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Сперва объявили результаты голосования профессионального жюри: оно отдало наивысший балл представителю Швеции, на втором месте была представительница Северной Македонии, а на третьей строчке оказался участник из Нидерландов. Эти голоса суммировались с результатами голосования телезрителей.
Представительница Беларуси ЗЕНА заняла 25 место.
16-летняя артистка была самой юной участницей нынешнего конкурса. Она исполнила песню «Like it». Певица признавалась, что хотела бы подарить зрителям немного хорошего настроения. Кстати, ЗЕНА – это шестой представитель Беларуси на «Евровидении», которому удалось пройти в финал.
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Фото: instagram.com/eurovision
Незадолго до старта конкурса с фаворитами определились букмекеры. Среди вероятных претендентов на победу были участники из Нидерландов, Австралии, Швеции, Азербайджана, Франции, России.