Дункан Лоуренс из Нидерландов победил на «Евровидении-2019», ЗЕНА – 25, Лазарев – 3

Что известно о Дункане Лоуренсе из Нидерландов и кому он посвятил песню ( читайте здесь ).

Российский участник Сергей Лазарев с песней «Scream» стал третьим. Он повторил свое прошлое достижение.

Для певца эта попытка покорить сердца европеских зрителей стала второй – в 2016 году Лазарев выиграл зрительское голосование, но в финальном протоколе стал лишь третьим. В этот раз с подготовкой исполнителю помогала та же команда, что и три года назад – в «Dream team» были Филипп Киркоров, режиссер Фокас Еванелинос и другие.

Факты, которые вы могли не знать о Сергее Лазареве (читать далее).

Сперва объявили результаты голосования профессионального жюри: оно отдало наивысший балл представителю Швеции, на втором месте была представительница Северной Македонии, а на третьей строчке оказался участник из Нидерландов. Эти голоса суммировались с результатами голосования телезрителей.

Представительница Беларуси ЗЕНА заняла 25 место.

16-летняя артистка была самой юной участницей нынешнего конкурса. Она исполнила песню «Like it». Певица признавалась, что хотела бы подарить зрителям немного хорошего настроения. Кстати, ЗЕНА – это шестой представитель Беларуси на «Евровидении», которому удалось пройти в финал.

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