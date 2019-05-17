«Пламя мира» и олимпийские чемпионы: НОК присоединился к «Ночи музеев-2019»

Новости Беларуси. 17 мая Национальный олимпийский комитет в очередной раз присоединился к акции «Ночь музеев», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь представили коллекцию факелов, спортивную экипировку, олимпийские награды и другие уникальные предметы. Попробовать себя в легкоатлетических дисциплинах, стрельбе и посетить интерактивные зоны смогли гости музея. Акцию посетили и известные белорусские спортсмены.

Виктория Меннанова, пресс-секретарь НОК Беларуси:

Сегодня у нас в гостях будут олимпийские чемпионы Владимир Каминский, Янина Провалинская-Корольчик, а так же чемпионка первых Европейских игр 2015 года в городе Баку Василиса Марзалюк и дзюдоистка Марина Слуцкая.