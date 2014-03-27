Работы российского художника Никаса Сафронова впервые представлены в Минске

Новости Беларуси. Никас Сафронов напишет картину, посвященную чемпионату мира по хоккею в Минске. Мастер приехал в белорусскую столицу, чтобы презентовать персональную выставку. Что будет изображено на полотне, Никас Сафронов не рассказал. Но выразил надежду, что работу оценят организаторы чемпионата и простые болельщики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никас Сафронов, заслуженный художник России:

Я вернусь сегодня в Моску и сегодня же приступлю к этой работе. У меня были работы - 10 картин, - связанных с Олимпийскими играми в Сочи. и вот надо сделать такую работу, которая, надеюсь, на аукционе будет куплена. Сейчас будем думать, как это все осуществить. Это свежая тема, но она возникла буквально только 5 минут назад.

Работы Никаса Сафронова впервые представлены в Минске. С открытием выставки российского художника поздравил президент Александр Лукашенко.

Увидеть уникальные полотна поклонники искусства могут в Художественной галерее.

Это более сотни живописных и графических работ: пейзажи, натюрморты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле «Dreаm vision». Ее художник разработал сам. Благодаря этому его имя даже попало в Книгу рекордов Гиннеса.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Это один из выдающихся художников современности, признанный. Он еще небольшой экспериментатор - сами можете посмотреть на этой выставке. Хотя художник старых традиций живописи, но еще экспериментатор.

Зрители смогут оценить и мастерство Сафронова-портретиста. В портретах – много знакомых лиц. От артистов российской сцены до мега-звезд зарубежных. Джордж Клуни, Джони Дэп, Джуд Лоу. Тут же с натуры и политики. К примеру, Дмитрий Медведев или Владимир Путин. В костюмах на средневековый манер. Художники белорусские впечатлениями от увиденного делятся сдержанно.

Александр Аксензов, художник:

Я так думаю, что Никас вот этим занимается, ему это доставляет удовольствие. Это, наверное, самое главное для художника - когда то, чем он занимается, доставляет ему удовольствие. На сколько это искусство переживет века? Время покажет.



Андрей Смоляк, художник:

Скажем, не мой художник. Мне больше нравится Пикассо, например. Условно, да. Но отличная, конечно, выдающаяся личность, которая очень много значит для современного искусства.

Никаса Сафронова можно назвать одним из самых известных российских живописцев современности. Основная часть его работ находится в частных собраниях и музеях многих стран мира. Картины Сафронова покупали Ален Делон, Мадонна, Михаил Горбачев, Монсеррат Кабалье. Десятки политиков, артистов и бизнесменов. Один портрет стоит в среднем 10 тысяч евро. Но, как признался сам художник, свою работу он может просто подарить. Всё зависит от того – кому. А искусствоведы добавляют - и за сколько.