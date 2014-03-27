Обладателем «Хрустальной Павлинки» - премии в сфере театрального искусства - стал Тадеуш Кокштыс, «Хрустальный цветок» получил Александр Гелах

Новости Беларуси. Торжество под софитами. 27 марта все, кто выходит на сцену, и те, кто работает за кулисами, отмечают профессиональный праздник – Всемирный день театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционный актерский капустник готовит лишь театр белорусской драматургии, а вот площадка официальных торжеств – Русский театр – планирует удивлять премьерой музыкальной. В афише - «Проделки Ханумы» в постановке Ковальчика.

Главный приз - «Хрустальная Павлинка» - отправляется в Витебск. Этой награды удостоен народный артист Беларуси Тадеуш Кокштыс. «Хрустальную звезду» присудили одному из самых популярных столичных режиссёров Минска – Валентине Ереньковой.

Алексей Дударев, председатель Белорусского союза театральных деятелей:

Что касается выбора - он каждый год сложный, очень сложный. Потому что из лучшего выбирают самое лучшее. У нас единогласия никогда не было - и слава Богу. Но голосование тайное. Мы не знаем, кто за кого голосовал. Мы открываем и тот, кто больше набрал, получает этот приз. Он не такой дорогой, но дорог тем, что творцы награждают творцов.

Тадеуш Кокштыс, народный артист Беларуси:

Ролей столько было, что где все вспомнишь? Около 1,5 сотни, наверное. Последняя - по Владимиру Короткевичу «Хрыстос прыззямлиўся ў Гародні». Очень мне приятно работать в этой премьере. Она только-только еще родилась, начинает жизнь.

Эдуард Герасимович, директор Национального академического драматического театра им. М. Горького:

Награды достаются потом и кровью. Некоторые претенденты представляются второй, третий, четвертый раз. Но из-за того, что велика просто конкуренция, никакого кумовства здесь нет. И если, к примеру, проследить лауреатов премии той же «Павлинки», то там сплошь великие люди. Это состязательность. Артист всегда считает, что он самый-самый-самый. И когда рядом что-то происходит чуть-чуть лучше, чем у него, он немножко нервничает, немножко раздражается,. И поэтому это является стимулом на следующий год быть еще лучше, еще краше.

Среди лауреатов не только корифеи сцены, но и актёры, делающие первые шаги под софитами. Оладателем «Хрустального цветка» - приза за самый яркий дебют - стал солист музыкального театра Александр Гелах.

Путь к мечте у Александра Гелаха пусть не прямой и безоблачный, но целенаправленный. Дипломированный дирижер оркестра из Кобрина решил резко поменять свою жизнь и отправился в Минск покорять вокалом театральные подмостки. Правда в столице восхождение к вершинам началось с работы... грузчика. Пока на одном из прослушиваний талантливого парня не заметил худрук Музыкального театра.

Александр Гелах, солист Белорусского государственного академического музыкального театра:

Сначала у меня был такой реабилитационный период что ли. Привыкал к сцене как раз, в массовых сценах это все проще переносится, нежели когда один сразу выходишь и нужно что-то делать.

Теперь же то место, которое первые дни вызывало практически панический страх – стало для Александра любимым в театре.

Сегодня у Александра двойной повод для радости – Международный день театра и награда. «Хрустальный цветок» от Союза театральных деятелей – больше неожиданное, чем долгожданное событие для актера.

Александр Гелах, солист Музыкального театра Беларуси:

Действительно неожиданно. Волнение есть. Я думаю, что все эмоции еще впереди ждут.

Но даже сегодня, несмотря на праздник, работа не прекращается ни на минуту – в Музыкальном репетируют новую романтическую комедию «Цыганский барон». В одной из главных ролей – Александр Гелах. Премьера уже через два дня. Но даже в работе нон-стоп находится минутка для ностальгии.

А уже завтра копилка воспоминаний Александра Гелаха пополнится еще одним эпизодом – вручением «Хрустального цветка» и овациями от коллег по театральному цеху.