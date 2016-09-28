QR-коды истории: на культурных объектах Минской области появятся современные таблички

Новости Беларуси. «Современный взгляд на историю». Таблички с QR-кодами появились на культурных объектах Минщины. Маркировка позволяет оперативно получить интересующую информацию о любом историко-культурном объекте.

Для этого потребуется мобильный телефон и бесплатное приложение, которое можно скачать из Интернета.

Одним из первых в области загадочный символ приобрел Заславль. Своеобразные вывески уже установили на этнографическом комплексе «Мельница» и в месте археологического памятника «Городище».

Евгений Ковалев, сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Заславье»:

QR-кодом пользоваться очень просто. Достаточно взять мобильный телефон, установить на него бесплатную программу (из интернета скачать), навести с помощью камеры на QR-знак. И мы получаем ссылку на наш сайт.

Несколько кликов, и перед тобой есть полная информация про историко-культурный объект.

Вам не нужно спрашивать у местных жителей, что это за объект, обращаться к экскурсоводам. Достаточно просто иметь мобильный телефон и подключение к интернету.

Всего в Заславле будет размещено семь табличек с QR-кодами.

В будущем проект расширит свои границы. К нему планируют подключить другие интересные для туристов населенные пункты Пристоличья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.