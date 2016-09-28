Прямой эфир

QR-коды истории: на культурных объектах Минской области появятся современные таблички

28 сентября 2016 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Современный взгляд на историю». Таблички с QR-кодами появились на культурных объектах Минщины. Маркировка позволяет оперативно получить интересующую информацию о любом историко-культурном объекте. 

Для этого потребуется мобильный телефон и бесплатное приложение, которое можно скачать из Интернета. 

Одним из первых в области загадочный символ приобрел Заславль. Своеобразные вывески уже установили на этнографическом комплексе «Мельница» и в месте археологического памятника «Городище».

Евгений Ковалев, сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Заславье»:
QR-кодом пользоваться очень просто. Достаточно взять мобильный телефон, установить на него бесплатную программу (из интернета скачать), навести с помощью камеры на QR-знак. И мы получаем ссылку на наш сайт. 

Несколько кликов, и перед тобой есть полная информация про историко-культурный объект. 

Вам не нужно спрашивать у местных жителей, что это за объект, обращаться к экскурсоводам. Достаточно просто иметь мобильный телефон и подключение к интернету.

Всего в Заславле будет размещено семь табличек с QR-кодами. 

В будущем проект расширит свои границы. К нему планируют подключить другие интересные для туристов населенные пункты Пристоличья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Музеи Минска

Другие новости рубрики

Все новости
«Из жизни насекомых»: спектакль из 14 маленьких трагедий открывает 28 сентября «ТЕАРТ» в Минске
28 сентября 2016 07:43

«Из жизни насекомых»: спектакль из 14 маленьких трагедий открывает 28 сентября «ТЕАРТ» в Минске

В библиотеке имени Пушкина проходит выставка творчества пожилых людей: изделия из соломки и дерева, рисунки и вышивки
27 сентября 2016 16:06

В библиотеке имени Пушкина проходит выставка творчества пожилых людей: изделия из соломки и дерева, рисунки и вышивки

Аркадий Володось: «Самый крупный гений музыки ХХ века с белорусскими корнями – это важно»
26 сентября 2016 19:26

Аркадий Володось: «Самый крупный гений музыки ХХ века с белорусскими корнями – это важно»