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В библиотеке имени Пушкина проходит выставка творчества пожилых людей: изделия из соломки и дерева, рисунки и вышивки

27 сентября 2016 16:06
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Новости Беларуси. Выставка художественных работ пожилых людей Минщины проходит в областной библиотеке имени Пушкина. Все мастера – посетители центров социального обслуживания населения. Десятки произведений различных техник и направлений – фантазию авторов не ограничивали никакими рамками. Гости экспозиции могут увидеть как изделия из соломки, так и рисунки красками, резьбу по дереву, вышивку.

Главная тема, которая объединяет все экспонаты, – возраст не повод для скучной жизни, а дополнительная возможность для развития творческих способностей.

Кроме зрителей, экспозицию оценит и жюри. Среди всех работ выберут самые необычные, которые отметят дипломами различной степени, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Марина Гурченко, начальник управления государственной социальной поддержки и социального обслуживания комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома :
Эта выставка посвящена Дню пожилых людей. Они, во-первых, очень активные, а во-вторых – много всего умеют, чтобы и другие люди увидели то, что они делают и посещали наше отделение. Дальнейшая судьба выставки: все пожилые граждане, которые принимают в ней участие, будут отмечены. Ну и естественно лучшие работы мы постараемся выделить.  Мы не ограничиваем их количество.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Марина Гурченко

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