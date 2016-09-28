«Из жизни насекомых»: спектакль из 14 маленьких трагедий открывает 28 сентября «ТЕАРТ» в Минске

Новости Беларуси. Блистательная игра актеров и самые громкие режиссерские номера. Шестой Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ» стартует 28 сентября в Минске.

Откроет форум белорусская премьера – «Из жизни насекомых».

Это будет особенный музыкальный спектакль, в котором актеры разыграют 14 маленьких трагедий о жизни насекомых в мире людей и о жизни людей среди насекомых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В афише этого года, уверяют организаторы, нет случайных названий: все приглашенные в Минск постановки – признанные образцы театрального искусства, отмеченные высокими наградами.