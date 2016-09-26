Аркадий Володось: «Самый крупный гений музыки ХХ века с белорусскими корнями – это важно»

Новости Беларуси. В Мядельском районе, на родине предков Дмитрия Шостаковича, отметили 110-летие со дня рождения выдающегося композитора.

О том, что род Шостаковичей берет своё начало с белорусской земли, стало известно лишь несколько лет назад.

В деревне Шеметово, где жил прадед маэстро, местный костёл на некоторое время превратился в концертный зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музыка времени в этой маленький белорусской глубинке зазвучала спустя сотню лет. Сочинения великого и талантливого композитора – струнный квартет, элегию, польку, прелюдию и скерцо, – собрались послушать десятки меломанов деревни Шеметово и близлежащей округи.

Михаил Козинец, народный артист Беларуси, художественный руководитель и главный дирижёр Национального академического народного оркестра Республики Беларусь:

Музыка Шостаковіча гучала ва ўсіх кутках свету, на усіх кантынентах, пакарыла лепшыя залы свету. І упершыню прагучала на зямлі Шэметава, адкуль былі продкі Дмітрыя Дмтрыевіча Шостаковіча.

Великий маэстро с белорусскими корнями, гений классической музыки и автор выдающихся произведений. Пожалуй, титулов у Дмитрия Шостаковича – не счесть. И все заслужено. Его первая симфония стала сенсацией мирового масштаба – сочинением 19-летнего композитора, подрабатывавшего тапёром в кинотеатрах, дирижировали знаменитые личности.

Творческий вдохновитель концерта – не менее известный деятель, европейский оперный певец Аркадий Володось.

Идею музыкальной встречи он вынашивал несколько лет. Проект поддержало и постоянное представительство Беларуси при ЮНЕСКО, а также французская ассоциация «Обмен: Франция – Беларусь».

Аркадий Володось, оперный певец, глава французской ассоциации «Обмен: Франция-Беларусь»:

Мне кажется, что это хорошо для Беларуси. Самый крупный гений музыки ХХ века с белорусскими корнями – это важно.

К слову, место проведения концерта выбрано не случайно.

Прадед Дмитрия Шостаковича – Петр Михайлович родом из маленькой деревни Шеметово.

Где в католическом храме впервые и зазвучали ноты знаменитых произведений маэстро.

Елена Косаревская:

Рады услышать эту гениальную музыку, и вообще рады, что это мероприятие состоялось у нас.

Лариса Выскребенцева:

Это просто праздник – послушать музыку в таком качественном исполнении, с такими замечательными музыкантами, которые играют на таих удивительных инструментах.