«Пётр Машеров. Беларусь – его песня и слава». Уникальное издание презентовано на XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке

Было, есть и будет, книга – лучший подарок для тех, кто ценит живое слово. Юбилейная XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка, собравшая под выставочным куполом печатные новинки почти со всех континентов, еще раз подтвердила интерес к литературе отнюдь не угасает.

Площадка пестрит работами крупнейших книжных издательств из 32 стран. На национальном стенде Беларуси не прекращаются многочисленные встречи с авторами, издателями, художниками, автограф-сессии. Для многих писателей книжный форум – прекрасная возможность лично представить читающей публике свои труды, вышедшие буквально только что из-под печатного станка. Например, уникальная работа «Петр Машеров. Беларусь – его песня и слава» лауреата Государственной премии РБ, заслуженного деятеля культуры Беларуси Владимира Павловича Величко увидела свет в этом году. Маэстро служил помощником первого секретаря ЦК КПБ и лично был свидетелем политических перипетий того времени.

Владимир Величко, писатель, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:

Я объездил всю республику, работал в архивах, ну и опыт личного общения с Петром Мироновичем. Потом продумывал сюжет книги. Она восстанавливает истину и отвергает надуманные вещи. Эта книга о Машерове как бы воссоздаёт портрет Беларуси тех лет.

Кто выиграл в Международном конкурсе литераторов «Першацвет»? В чём уникальность конкурса юных чтецов «Жывая класiка»?

Подробности – в видеоматериале.