Пятиметровый Цмок и Железный человек с Росомахой: что можно увидеть на выставке песчаных скульптур в Минске

От его колесницы на небе раздаётся гром. Перун для наших предков был главным богом. У него просили дождя для хорошего урожая. Всесильный отгонял злых духов и приносил в дом добро. Новая выставка песчаных скульптур в Минске окунает в мир язычества.

Дмитрий Скворчевский, кандидат исторических наук:

Эта скульптура отражает первого предка белорусов – князя Бая, и двух его собак – Ставры и Гавры. Этот персонаж считается первым человеком на земле и его сын Белаполь считается предком белорусов. Что интересно, собаки Ставра и Гавра, по преданию, именно от их следов появились две реки – Двина и Днепр.

Год малой родины вдохновил изучить мифы в аутентичной форме. Известные и неизвестные легенды ожили в авторских идеях. 10 талантливых скульпторов из Беларуси и России 2,5 недели создавали из гор песка шедевры и обменивались опытом. Иван Артимович, скульптор, член Белорусского Союза художников:

В последние годы мы активно осваиваем лёд и наши художники участвуют в международных фестивалях, песок ещё всё в диковинку. Песок, как глина, он имеет такой благородный оттенок, с ним очень приятно работать.

Василий Тимашов, скульптор, член Белорусского Союза художников:

Чем насыщенне форма, тем интереснее скульптура. Виталий Тихонович, маркетолог:

Извечный вопрос: как скульптуры выживут после дождя? Здесь специальная обработка, при которой скульптуры простоят до середины сентября.

В песчаном царстве соседствует добро и зло, мистика и фантазия. А возвышается над всеми пятиметровый Цмок. Летучему змею под силу объединить все стихии. Среди известных персонажей Железный человек с Росомахой, которые появились в белорусском фольклоре задолго до зарубежных комиксов и блокбастеров.

Она живёт в дремучих лесах, причёсывает волосы гребнем, передвигает предметы с места на место. По поверьям, в Росомаху женщина превращается только после тяжёлых преступлений. Иван Артимович:

Я сделал ей то ли драконьи, то ли птичьи лапы, длинные, тонкие пальцы. В принципе Росомаха – это негативный образ, это злой дух. Аналогами могут быть кикиморы или русалки. Василий Тимашов:

Взял у дочки формочку и сделал эти пупырышки. Водяной, на самом деле – отрицательный персонаж, который мог затаскивать к себе в пруд коров, животных, которые жили у крестьян, ему приносили дары и пытались задобрить. Пересекается с бобром, с ластами.

Фестивали по сэнд-арту стали проводить в 80-ых в Америке. С тех пор эстафету успешно перенимают по всему миру. В Беларуси публика в восторге. И пусть красота недолговечна. Богатая история вдохновляет скульпторов творить чудеса! Виталий Тихонович:

Вечером эта выставка приобретает совершенно другой облик. Все скульптуры начинают при помощи специальной подсветки играть различными цветами, вы попадаете в настоящую сказку.