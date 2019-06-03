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Пятиметровый Цмок и Железный человек с Росомахой: что можно увидеть на выставке песчаных скульптур в Минске

03 июня 2019 08:41
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От его колесницы на небе раздаётся гром. Перун для наших предков был главным богом. У него просили дождя для хорошего урожая. Всесильный отгонял злых духов и приносил в дом добро. Новая выставка песчаных скульптур в Минске окунает в мир язычества.

Пятиметровый Цмок и Железный человек с Росомахой: что можно увидеть на выставке песчаных скульптур в Минске-1

Дмитрий Скворчевский, кандидат исторических наук:
Эта скульптура отражает первого предка белорусов князя Бая, и двух его собак Ставры и Гавры. Этот персонаж считается первым человеком на земле и его сын Белаполь считается предком белорусов. Что интересно, собаки Ставра и Гавра, по преданию, именно от их следов появились две реки Двина и Днепр.

Пятиметровый Цмок и Железный человек с Росомахой: что можно увидеть на выставке песчаных скульптур в Минске-4

Год малой родины вдохновил изучить мифы в аутентичной форме. Известные и неизвестные легенды ожили в авторских идеях. 10 талантливых скульпторов из Беларуси и России 2,5 недели создавали из гор песка шедевры и обменивались опытом.

Иван Артимович, скульптор, член Белорусского Союза художников:
В последние годы мы активно осваиваем лёд и наши художники участвуют в международных фестивалях, песок ещё всё в диковинку. Песок, как глина, он имеет такой благородный оттенок, с ним очень приятно работать.

Пятиметровый Цмок и Железный человек с Росомахой: что можно увидеть на выставке песчаных скульптур в Минске-7

Василий Тимашов, скульптор, член Белорусского Союза художников:
Чем насыщенне форма, тем интереснее скульптура.

Виталий Тихонович, маркетолог:
Извечный вопрос: как скульптуры выживут после дождя? Здесь специальная обработка, при которой скульптуры простоят до середины сентября.

Пятиметровый Цмок и Железный человек с Росомахой: что можно увидеть на выставке песчаных скульптур в Минске-10

В песчаном царстве соседствует добро и зло, мистика и фантазия. А возвышается над всеми пятиметровый Цмок. Летучему змею под силу объединить все стихии. Среди известных персонажей Железный человек с Росомахой, которые появились в белорусском фольклоре задолго до зарубежных комиксов и блокбастеров.

Пятиметровый Цмок и Железный человек с Росомахой: что можно увидеть на выставке песчаных скульптур в Минске-13

Она живёт в дремучих лесах, причёсывает волосы гребнем, передвигает предметы с места на место. По поверьям, в Росомаху женщина превращается только после тяжёлых преступлений.

Иван Артимович:
Я сделал ей то ли драконьи, то ли птичьи лапы, длинные, тонкие пальцы. В принципе Росомаха это негативный образ, это злой дух. Аналогами могут быть кикиморы или русалки.

Василий Тимашов:
Взял у дочки формочку и сделал эти пупырышки. Водяной, на самом деле  отрицательный персонаж, который мог затаскивать к себе в пруд коров, животных, которые жили у крестьян, ему приносили дары и пытались задобрить. Пересекается с бобром, с ластами.

Пятиметровый Цмок и Железный человек с Росомахой: что можно увидеть на выставке песчаных скульптур в Минске-16

Фестивали по сэнд-арту стали проводить в 80-ых в Америке. С тех пор эстафету успешно перенимают по всему миру. В Беларуси публика в восторге.

И пусть красота недолговечна. Богатая история вдохновляет скульпторов творить чудеса!

Виталий Тихонович:
Вечером эта выставка приобретает совершенно другой облик. Все скульптуры начинают при помощи специальной подсветки играть различными цветами, вы попадаете в настоящую сказку.

Пятиметровый Цмок и Железный человек с Росомахой: что можно увидеть на выставке песчаных скульптур в Минске-19

С такими талантами у нашего фестиваля есть все шансы стать традиционным и выйти далеко за пределы республики.

Пятиметровый Цмок и Железный человек с Росомахой: что можно увидеть на выставке песчаных скульптур в Минске-22

# Выставки в Минске # Культура # Дмитрий Скварчевский # Иван Артимович # Василий Тимашов # Виталий Тиханович # Фотофакт # Культура

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