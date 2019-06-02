Алексей Воробьёв: «Мне до сих пор очень комфортно одному». Певец рассказал о школе

Новости Беларуси. Он хоть и мальчик повзрослевший, но школьное время тоже вспоминает. Хулиганом был и этого не скрывает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алексей Воробьев, певец:

Я не был хорошим учеником. Я хорошо делал свою работу – очень хорошо играл на аккордеоне, но учился очень плохо. Если честно, много дрался в школе.

Я сменил три школы, у меня не было одной школы, у меня не было школьных друзей. Я там поучился три года, здесь два и тут три. Я везде не успевал по-настоящему сдружиться. Я очень много времени проводил один, и мне это никогда не доставляло никакого дискомфорта. Мне до сих пор очень комфортно одному. Так вышло. Я так рос, наверное.

Напомним, Алексей Воробьев принял участие в республиканском празднике «Последний звонок» в Орше.

Алексей Воробьёв, NaviBand, Без билета. «Последний звонок». Республиканский праздник на СТВ