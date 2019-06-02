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Алексей Воробьёв: «Мне до сих пор очень комфортно одному». Певец рассказал о школе

02 июня 2019 17:11
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Новости Беларуси. Он хоть и мальчик повзрослевший, но школьное время тоже вспоминает. Хулиганом был и этого не скрывает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Родители Алексея Воробьева спали и видели сына знаменитым аккордеонистом. Сын знаменитым стал, но только артистом.

Алексей Воробьёв: «Мне до сих пор очень комфортно одному». Певец рассказал о школе-1

Алексей Воробьев, певец:
Я не был хорошим учеником. Я хорошо делал свою работу – очень хорошо играл на аккордеоне, но учился очень плохо. Если честно, много дрался в школе.

Я сменил три школы, у меня не было одной школы, у меня не было школьных друзей. Я там поучился три года, здесь два и тут три. Я везде не успевал по-настоящему сдружиться. Я очень много времени проводил один, и мне это никогда не доставляло никакого дискомфорта. Мне до сих пор очень комфортно одному. Так вышло. Я так рос, наверное.

Напомним, Алексей Воробьев принял участие в республиканском празднике «Последний звонок» в Орше.

Алексей Воробьёв, NaviBand, Без билета. «Последний звонок». Республиканский праздник на СТВ

Алексей Воробьёв: «Мне до сих пор очень комфортно одному». Певец рассказал о школе-4

Алексей Воробьёв: «Мне до сих пор очень комфортно одному». Певец рассказал о школе-6

Алексей Воробьёв: «Мне до сих пор очень комфортно одному». Певец рассказал о школе-8

Алексей Воробьёв: «Мне до сих пор очень комфортно одному». Певец рассказал о школе-10

Алексей Воробьёв: «Мне до сих пор очень комфортно одному». Певец рассказал о школе-12

Алексей Воробьёв: «Мне до сих пор очень комфортно одному». Певец рассказал о школе-14

# Звезды # Культура # Алексей Воробьёв # Фотофакт

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