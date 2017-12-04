Пять храмов Полесья могут пополнить список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО

однако их первозданный вид сохранен. Две из церквей, самые древние, объединяют архитектуру готики и ренессанса. Еще в одной повторены формы трехнефной каменной базилики. По объектам культового деревянного зодчества можно проследить эволюцию архитектурных форм не только этого региона.

Возвели уникальные архитектурные объекты с башнями почти полтысячи лет назад,

Новости Беларуси. Новая жизнь деревянных церквей Западного Полесья. Сразу пять храмов получат шанс пополнить список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Мороз, историк:

В XV-XVIII веках не было интернета и не было доступных источников информации, но был интенсивный культурный обмен. Наши мастера ездили учиться за пределы Полесья, тогдашней Беларуси. Здесь действовали представители католических орденов, униатских орденов. Здесь шел интенсивный культурный обмен между востоком и западом.

И это все привело к созданию уникальной культуры.

Работа по подготовке проекта на включение во Всемирный список древних церквей Полесья начнется в ближайшее время. Предполагается, что заявка будет подана до 2020 года. А в случае успеха не только храмы получат дополнительные гарантии сохранности, но и повыситься престиж населенных пунктов, в которых они находятся.